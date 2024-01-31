Проведено евакуацію 38 людей, з них п’ять – працівники закладу.

Ввечері 31 січня російські окупаційні війська вдарили по селищу Великий Бурлук Харківської області. Ворог скинув дві авіабомби просто на лікарню.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. За його словами, це сталося о 21:50. Зазначається, що проведено евакуацію 38 людей, з них п’ять – працівники закладу. Чотирьом людям на місці надали першу медичну допомогу.

Внаслідок атаки пошкоджено фасад будівлі, вікна та дах. Ліквідація наслідків триває.

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Раніше очільник поліції Харківщини Володимир Тимошко повідомив, що одна бомба впала поруч із медзакладом. Друга – пряме влучання.

"З лікарні за допомогою поліції, ДСНС евакуювали 38 людей, в тому числі 33 хворих, з яких двоє – лежачих, п'ятеро людей персоналу. Є потерпілі, дані будуть пізніше", – додав він.

Атаки РФ по Харківщині 31 січня

Ввечері 31 січня у Харківській області оголошували повітряну тривогу. Обласний центр атакували ударні дрони противника. У місті лунали вибухи.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у місті є влучання. Водночас очільник ОВА Олег Синєгубов уточнив, що його зафіксували в Основʼянському районі. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.

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