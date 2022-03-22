Російська авіація сьогодні скинула дві надпотужні авіабомби на Маріуполь.
Про це повідомляє Маріупольська міська рада в Telegram.
"Ворог продовжує цинічно знищувати український Маріуполь. Російська авіація сьогодні скинула дві надпотужні авіабомби. Місто зазнало ще більших руйнувань. Вже вкотре стає зрозуміло, що окупантів не цікавить місто Маріуполь, вони хочуть зрівняти його з землею і зробити з нього попелище", - йдеться в повідомленні.
Ситуація в Маріуполі:
Російські окупанти практично стерли місто з лиця землі. У Маріуполі немає світла, води, газу. Ворожа авіація зруйнувала практично всі житлові будинки. Масово гинуть жителі міста. Люди знаходяться в підвалах без їжі та води. Доставити в місто гуманітарну допомогу, а також евакуювати мирне населення не виходить, оскільки окупанти не дають зелений говірку. У місті гуманітарна катастрофа.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ почала бомбити українські міста. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Станом на 13 березня Росія через санкції втратила доступ до половини своїх золотовалютних резервів.
- Станом на 14 березня 209 компаній повністю пішли з російського ринку і припинили взаємодію з російськими партнерами, 378 обмежили роботу частково.
- Станом на 17 березня в Україні було пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 411 закладів освіти, 36 закладів охорони здоров'я, 1600 житлових будинків, 26 заводів та їх склади, 15 аеропортів, 6 ТЕС/ГЕС тощо. Крім того, втрачено понад 15 тисяч кілометрів автомобільних доріг, 5 тисяч кілометрів залізничних колій, зруйновано/виведено з ладу 15 аеропортів, 350 мостів та мостових переходів тощо.
- Станом на 17 березня загальна сума збитків, завданих Україні Росією становила 62,6 млрд дол.