Місто зазнало ще більших руйнувань.

Російська авіація сьогодні скинула дві надпотужні авіабомби на Маріуполь.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада в Telegram.

"Ворог продовжує цинічно знищувати український Маріуполь. Російська авіація сьогодні скинула дві надпотужні авіабомби. Місто зазнало ще більших руйнувань. Вже вкотре стає зрозуміло, що окупантів не цікавить місто Маріуполь, вони хочуть зрівняти його з землею і зробити з нього попелище", - йдеться в повідомленні.

Ситуація в Маріуполі:

Російські окупанти практично стерли місто з лиця землі. У Маріуполі немає світла, води, газу. Ворожа авіація зруйнувала практично всі житлові будинки. Масово гинуть жителі міста. Люди знаходяться в підвалах без їжі та води. Доставити в місто гуманітарну допомогу, а також евакуювати мирне населення не виходить, оскільки окупанти не дають зелений говірку. У місті гуманітарна катастрофа.

Війна проти України: