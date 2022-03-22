Накази бомбити житлові квартали Маріуполя, і соціально важливі об'єкти віддавав Михайло Мізінцев.

Блокадою міста Маріуполь у Донецькій області керує генерал-полковник путінської армії Михайло Мізінцев. Саме він віддавав російським військовим накази скидати бомби на драмтеатр і бомбити пологові будинки міста, де в цей момент перебували мирні жителі.

Про це розповів радник глави українського МВС Антон Геращенко в Telegram.

Геращенко уточнив, що Мізінцев - улюбленець Путіна. І раніше той вже керував операцією в Сирії.

Повідомляється, що з 2014 року Михайло Мізінцев обіймав посаду директора Національного центру управління обороною РФ. У 2017 році йому дали звання генерал-полковника.

"Це він віддавав накази бомбити пологовий будинок, дитячу лікарню, драмтеатр, будинки мирних жителів. Це він знищує Маріуполь, як раніше знищував сирійські міста", - підкреслив Геращенко.

Нагадаємо, у Маріуполі російські війська вбили вже понад 3 тисячі цивільних. Деяких людей ховають у братських могилах без Імен.

Також УНІАН писав, що наслідки знищення окупантами Ірпеня, Маріуполя та Чернігова показали з космосу.

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