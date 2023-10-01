Симоньян стверджує, що безпіотник впав біля "родинного будинку" в Адлері, в якому зараз мешкає її рідня з маленькими дітьми.

У ніч на неділю, 1 жовтня, в Сочі ударний безпілотник впав навпроти будинку родини російської пропагандистки Маргарити Симоньян.

Про це Симоньян заявила в Telegram, зазначивши, що безпіотник впав навпроти "родинного будинку" в Адлері, в якому зараз мешкає її рідня з маленькими дітьми.

"Сьогодні вночі ударний безпілотник впав прямо навпроти нашого родинного будинку в Адлері (мікрорайон Сочі – ред.), де виросла і я сама, і моя мама, і досі живе моя рідня з маленькими дітьми... цілі все далі, ставки все вищі, ядерний ультиматум все безальтернативніший".

Відео дня

Симоньян та вибухи біля її будинку

21 серпня 2023 року під Москвою БПЛА ледь не зніс будинок пропагандистки Симоньян. "Той безпілотник, що збили в Істринському районі, впав на сусідній вулиці. Спасибі нашій ППО, що без жертв та руйнувань", - заявила вона.

27 серпня 2023 року топ-пропагандистка РФ Симоньян поскаржилася, що біля її будинку знову впав дрон. "Поруч з нашим будинком вдруге за тиждень впав безпілотник... о пів на четверту прокидаєшся, тільки встигнувши заснути", - заявила Симоньян.

Вас також можуть зацікавити новини: