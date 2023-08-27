Росіянам хтось хоче влаштувати "великий показовий жах", вважає посіпака путінського режиму.

Російська топ-пропагандистка Маргарита Симоньян стверджує, що біля її будинку вдруге за тиждень впав дрон.

Безпілотник "голосно падає", поскаржилася вона в ефірі одного з російських пропагандистських телеканалів. На її думку, хтось хоче влаштувати громадянам РФ "великий показовий жах".

"Поруч з нашим будинком вдруге за тиждень впав безпілотник... О пів на четверту прокидаєшся, тільки встигнувши заснути", - заявила Симоньян.

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У РФ вже не раз скаржилися на атаку невідомими дронами. Зокрема, 21 серпня Маргарита Симоньян повідомила, що в Істринському районі Московської області протиповітряна оборона РФ збила дрон, і він впав на сусідній з її будинком вулиці.

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22 числа стало відомо, що безпілотники атакували Москву. В аеропортах Внуково і Домодєдово був запроваджений режим "Килим" - були обмежені прильоти і вильоти літаків.

На думку керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, удари по Москві - інформаційно-психологічні акції, спрямовані на деморалізацію жителів.

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