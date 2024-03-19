Росіяни у коментарях припускають, що це була ракета від ППО "Панцирь".

У місті Строїтель Бєлгородської області впав розгінний блок російської ракети. Внаслідок інциденту постраждала жінка.

Як пише ASTRA, надзвичайна подія трапилася вранці 17 березня, але про неї мовчали дві доби, перш ніж інформація просочилася у ЗМІ. Об’єкт впав на вулиці Троїцька, 8. Було пошкоджено будинок й отримала травми одна жінка.

Ймовірно, це була частина ракети російської протиповітряної оборони. Ракета ППО має пристрій самоліквідації, тож на землю може впасти лише її розгінний блок. У російських пабліках з'явилися фото цегляного будинку, в стіні якого застряг об’єкт, схожий на хвостову частину ракети.

Відео дня

Коментатори зазначають, що на фото об'єкт, схожий на розгінний блок ракети ППО "Панцир-С1". Подібний випадок був у листопаді 2023 року, коли розгінний блок "Панциря" пробив стіну будинку в Підмосков'ї.

Схожі інциденти

Як повідомляв УНІАН, у Павлівському районі Краснодарського краю РФ впала невідома ракета. Ймовірно, це сталося вночі, а відео з місця подій у місцевих соцмережах з'явилося вранці.

Місце падіння виявили між станицями Павловська та Отаманська. Влада офіційно ці дані не коментувала, але з ранку перекрила частину траси.

Згодом у Краснодарському краю РФ впала ракета "Калібр". Один з російських військових експертів ідентифікував ракету по відео.

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