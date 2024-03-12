У Тьоткіно Курської області зараз триває стрілецький бій.

Після демілітаризації двох нафтобаз, стало відомо, що легіон "Свобода Росії", РДК і Сибірський батальйон зайшли до Курської та Бєлгородської областей РФ у рамках спільної операції.

Як повідомив російський опозиціонер Ілля Пономарьов, прикордонний населений пункт Лозова Рудка в Бєлгородській області повністю під контролем визвольних сил.

У Тьоткіно Курської області зараз триває стрілецький бій.

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У небі над Курськом працювала протиповітряна оборона. Пізніше стало відомо про збиття українського дрона.

Тим часом губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що безпілотник скинув на Бєлгородський район чотири вибухові пристрої.

Крім того, в ніч на 12 березня в російському місті Орел сталася серйозна пожежа на нафтобазі. Губернатор Орловської області Андрій Кличков заявив, що в місті "сталося падіння" безпілотного літального апарата. А вранці 12 березня стало відомо, що дрони атакували нафтобазу в Нижегородській області. Як розповіли місцеві, на нафтобазі горить установка з перегонки нафти - так звана атмосферно-вакуумна трубчатка, що є однією з ключових для таких підприємств. Атака дрона сталася в районі Кстовської промзони. Обійшлося без постраждалих, загоряння гасять.

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