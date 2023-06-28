Ракети на борту мають два фрегати, три підводні човни та катери.

Фахівець розповів, скільки крилатих ракет ворог загалом має у Чорному морі. Як повідомив під час брифінгу речник Військово-Морських Сил України ЗСУ Дмитро Плетенчук, Україні досить проблематично виявляти в Чорному морі підводні ракетоносії, які завдають ударів по українській території.

За його даними, загалом в акваторії Чорного моря росіяни наразі мають три підводні човни-ракетоносії, на борту кожного - до чотирьох ракет. Один з цих човнів зараз перебуває на ремонті, два інші періодично виходять на чергування.

"Немає, як такої різниці між надводними та підводними кораблями в плані застосування ракет, але в сенсі їх виявлення – є", - сказав Плетенчук.

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За його інформацією, наразі в акваторії Чорного моря загальний залп ворожих ракет може складати до 52 одиниць, якими оснащені два фрегати, три підводні човни та, за деякими даними, три катери.

Він підкреслив, що протидіяти такому озброєнню виключно береговими підрозділами неможливо. Флотом противника повинні займатися відповідні підрозділи ВМС, які можуть працювати на відповідній глибині у морі.

"Тільки маючи потужний флот, ми маємо можливість боротися проти ворожого флоту, зокрема підводних човнів. Бо з ними мають боротися кораблі та авіація", - пояснив речник.

Фахівець акцентую: головне призначення ВМС будь якої країни - забезпечення безпеки цивільного судноплавства. Тому Україні необхідно будувати певні потужності – корабельну складову, в тому числі тому, що море було і залишатиметься для нашої країни основним експортно-імпортним каналом, який забезпечує значну частину вітчизняною економіки.

Загроза з Чорного моря

Російська армія постійно загрожує Україні к акваторії Чорного моря. Зокрема у ніч на 14 червня окупанти завдали удару по Одесі чотирма крилатими ракетами "Калібр" з корабля, який перебував в Чорному морі. Одна із них влучила у склад торгівельної мережі "Таврія". Через це сталася пожежа, загинули чотири людини, ще шість отримали поранення. В іншому місці, на проспекті Шевченка, поранення отримали шість осіб - там під час повітряного бою сталися значні руйнування бізнес-центру, політехнічного університету, житлових будинків, закладів харчування.

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