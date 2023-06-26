Вантажі з Ірану прибувають в порти Махачкали та Астрахані.

Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат зауважує, що рейси з Ірану до Росії стали регулярними, не виключено, що зброю доставляють і морем. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Відповідаючи на запитання щодо запасів дронів іранського виробництва у росіян, і чи зменшилися вони, Ігнат зауважив, що "рейси з Ірану стали, на жаль, регулярними".

"В загальному доступі можна відстежувати пересування бортів з Тегерану в Москву. Як бачите, трафік теж у Каспійському морі. Махачкала, Астрахань - теж з Ірану саме в ці порти потрапляють вантажі. Вони можуть бути різного характеру, тому що море, в принципі, з’єднує ці дві країни і не виключено, що й морським шляхом доставляють ці знаряддя для вбивства іранського виробництва. Тому співпраця з Тегераном триває", - сказав він.

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Водночас Ігнат висловив сподівання, що міжнародна спільнота робитиме все для того, щоб зупинити таку співпрацю.

Співпраця РФ та Ірану - що відомо

З жовтня 2022 року Росія почала використовувати іранські дрони "Шахед" для атак на об'єкти енергетичної інфраструктури України.

Наразі Росія застосовує "Шахеди" у комбінованих повітряних атаках по Україні, а особливо - у напрямку Києва, аби виснажити українську протиповітряну оборону.

Україна, Сполучені Штати Америки, Франція, Велика Британія та Албанія закликали генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреша розслідувати передачу іранських дронів Російській Федерації.

Постійна представниця США Лінда Томас-Грінфілд зауважила, що дії Росії та Ірану порушують резолюцію Ради безпеки ООН. Ця резолюція забороняє всім країнам, в тому числі постійним членам Радбезу, передавати такі види зброї з Ірану без попереднього схвалення Радою Безпеки.

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