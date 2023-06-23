Загальний залп складає вісім ракет.

У Чорному морі зафіксовано два підводні ракетоносії російських окупантів.

Як повідомляє оперативне командування "Південь", наразі в морі корабельне угруповання противника складається з шести одиниць, серед яких – два підводних ракетоносії. На їх борту загалом 8 "Калібрів".

"Імовірність застосування ворогом ракет морського базування під час атаки надзвичайно висока", - акцентують у командуванні.

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Населення просять на тлі системної активності ворожої авіації не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Ракетні атаки РФ

Як повідомляв УНІАН, остання ракетна атака окупантів була у ніч на 23 червня. Було запущено 13 крилатих ракет Х-101/Х-555. Як повідомили Повітряні сили Збройних сил України, всі ворожі крилаті ракети було знищено, більшість з них ліквідовані в Хмельницькій області.

В ОК "Південь" заявили, що російські окупанти вишукують слабкі місця задля власної результативності, запускаючи ракети по Україні.

Як пояснили у Повітряних силах ЗСУ, Росія також вважає, що тисне і на Україну, і на Захід, запускаючи по Києву ракети "Кинджал".

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