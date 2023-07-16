Диктатор заявив, що окупанти б'ються героїчно і навіть переходять на деяких рубежах у наступ.

Російський диктатор Володимир Путін, який збирався "брати Київ за три дні", на другому році війни позитивно оцінив перебіг своєї "спецоперації".

Під час спілкування з одним із своїх пропагандистів Путін заявив, що його війська нібито діють злагоджено та результативно на лінії зіткнення.

"Позитивно (оцінюю хід "СВО" - УНІАН). Війська наші героїчно на деяких ділянках переходять у наступ, несподівано для противника забирають найбільш вигідні позиції та височини. А всі спроби противника прорвати нашу оборону, а це завдання із застосуванням стратегічних резервів, вони не увінчалися успіхом на всьому етапі наступу. Противник успіху не має", - сказав Путін.

На уточнювальне питання, які зараз завдання в окупаційної армії на фронті, Путін із усмішкою відповів, що озвучить деталі, коли камери вимкнуться.

Останні заяви Путіна про війну

На тлі заяв про "позитивний хід СВО", Путін розлютився чере постачання касетних боєприпасів для України. За його словами, поставка в Україну касетних боєприпасів для захисту від російської агресії є "злочином".

Диктатор пригрозив, що в разі поставок в Україну засобів захисту Росія вдасться до використання касетних боєприпасів проти українського народу. Втім росіяни з початку вторгнення активно запускають такий тип боєприпасів по українській землі.

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