Президент країни-агресора чітко озвучив чергову загрозу на адресу мирних жителів України.

Поставка в Україну касетних боєприпасів для захисту від російської агресії, є "злочином".

Таку заяву в ефірі РосЗМІ зробив президент країни-агресора Володимир Путін, заявивши, що в разі поставок в Україну засобів захисту, Росія вдасться до використання касетних боєприпасів проти українського народу.

"Що стосується касетних боєприпасів, то оцінку цим боєприпасам дала сама адміністрація США вустами своїх співробітників деякий час тому, коли використання касетних боєприпасів було названо самою адміністрацією США злочином. Ось, я думаю, так до цього і треба так ставитися", — сказав Путін.

При цьому президент країни-агресора чітко озвучив чергову загрозу на адресу мирних жителів України.

"У Росії достатній запас різного роду касетних боєприпасів. Досі ми цього не робили, не застосовували, і у нас не було такої необхідності, незважаючи на відому нестачу в певний період часу і у нас теж боєприпасів, але ми цього не робили. Звичайно, якщо вони будуть застосовуватися проти нас, ми залишаємо за собою право на дзеркальні дії", - заявив Путін.

Касетні боєприпаси для України

Більшість країн виступають проти використання касетних боєприпасів. Існує відповідна конвенція з касетних боєприпасів від 2008 року. Україна, США і Росія її не підписували.

На початку липня 2023 року США оголосили про виділення для Укаїни пакету військової допомоги, до якого увійшли касетні снаряди.

13 липня, командувач оперативно-стратегічним угрупуванням військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що Україна отримала обіцяні касетні боєприпаси.

14 липня 2023 року в Пентагоні підтвердили надання Україні касетних боєприпасів.

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