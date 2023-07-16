Зеленський та Ердоган підтримали експорт зерна, а тому Путіну доведеться або погодитись, або самому пояснювати, чому африканські народи можуть залишитися без хліба.

Російський опозиційний політолог Андрій Піонтковський переконаний, що Росія буде змушена продовжити участь у "зерновій угоді".

"Полонені військові українські командири з "Азовсталі" повернулись додому з Туреччини. Росія натомість тупнула ніжкою: заявила, що виходить із "зернової угоди". Але, на мій погляд, найпотужніша заява Ердогана полягає в тому, що на прес-конференції з Зеленським ці два лідери повідомили, що вони не можуть залишити без хліба африканські народи, які потерпають від голоду, і вони продовжуватимуть", - пояснив він в ефірі телеканалу "Еспресо".

На думку експерта, рішення Росії щодо "зернової угоди" стане ще одним публічним приниженням президента РФ Володимира Путіна.

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"Якщо Росія не хоче – це її справа, нехай сама африканцям пояснює, а Туреччина й Україна продовжуватимуть транспортувати українське зерно до Африки. І якщо треба, то для цього забезпечення використовуватимуть військово-морські сили Туреччини. Я пророкую: Москва на колінах приповзе 17 липня й повідомить, що вона продовжує участь у "зерновій угоді". Це буде ще одне публічне приниження Путіна", - додав Піонтковський.

Зернова угода: останні новини

Як відомо, термін дії "зернової угоди" спливає 17 липня, але РФ намагається розірвати договір, висуваючи ряд вимог, серед яких - підключення "Россельхозбанка" до системи SWIFT.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган наголосив на необхідності продовження дії зернового коридору. В ООН же просять продовжити "зернову угоду" в обмін на підключення дочірньої компанії російського сільськогосподарського банку до SWIFT.

Днями Путін заявив президенту ПАР, що умови для продовження зернової угоди не виконані.

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