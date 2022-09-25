Від ворожого вогню постраждали понад 35 населених пунктів.

Протягом доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів в районах семи населених пунктів.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

"Протягом доби підрозділи Сил оборони відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Соледар, Виїмка, Курдюмівка, Зайцеве, Новомихайлівка, Первомайське та Павлівка", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що за добу окупанти завдали чотирьох ракетних та семи авіаційних ударів, здійснили понад 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об'єктах на території України.

Так, від ворожого вогню постраждали понад 35 населених пунктів. Серед них Куп'янськ, Білогорівка, Спірне, Бахмутське, Бахмут, Нью-Йорк, Красногорівка, Курахове, Новомихайлівка, Павлівка, Запоріжжя, Володимирівське, Очаків, Миколаїв, Миролюбівка, Нововознесенське, Сухий Ставок та Одеса.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала.

На інших напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії. На Сіверському напрямку - в районах населених пунктів Гута-Студенецька і Блешня Чернігівської області та Бачівськ, Шалигіне і Середина Буда Сумської області; на Слобожанському - це Стрілеча, Гур'їв Козачок, Стогнії, Уди, Ветеринарне та Куп'янськ.

На Краматорському напрямку йдеться про Слов'янськ, Коровій Яр, Богородичне, Ярову, Пришиб та Озерне; на Бахмутському - Соледар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівку, Зайцеве, Опитне, Яковлівку, Нью-Йорк, Майорськ, Неліповку, Юр'ївку, Виїмку, Білогорівку, Роздолівку, Спірне, Веселе та Верхньокам'янське; на Авдіївському - це Авдіївка, Опитне, Первомайське, Водяне, Красногорівка, Новомихайлівка, Мар'їнка та Парасковіївка.

Водночас на Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстрілів зазнали 18 населених пунктів: Микільське, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка, Новомайорське, Времівка, Павлівка, Залізничне, Шевченко, Білогір'я, Полтавка, Новосілка, Новопіль, Темирівка, Времівка, Червоне та Ольгівське.

На Південнобузькому напрямку від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 38 населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення. Зокрема, Нововознесенське, Архангельське, Сухий Ставок, Первомайське, Марганець та Нікополь.

У Генштабі зауважили, що з метою ведення розвідки, коригування вогню та завдання ударів по об'єктах цивільної інфраструктури ворог здійснив до 60 вильотів безпілотників.

Війна в Україні

Рано вранці 24 лютого російська окупаційна армія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну без оголошення війни.

Ворог атакував військові та цивільні об'єкти, вбивав мирних людей та захопив низку населених пунктів на півдні та сході. Українська армія дає гідну відсіч супротивникам.

Як повідомляв УНІАН, у своєму ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що за минулу добу українські бійці знищили 400 російських загарбників. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 25 вересня орієнтовно склали близько 56 тис. 700 осіб особового складу.

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