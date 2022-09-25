Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.

Збройні сили України відправили до пекла нову партію окупантів, які прийшли на нашу землю з війною. Так, додому не повернуться ще 400 росіян. "Демілітаризація" РФ триває.

Про нові втрати країни-агресорки в Україні йдеться у новому зведенні Генштабу.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.09 орієнтовно склали близько 56 тис. 700 осіб. За минулу добу ліквідували ще 400 окупантів.

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Окрім цього ворог втратив:

танків ‒ 2275 (+13) од,

бойових броньованих машин ‒ 4832 (+25) од,

артилерійських систем – 1368 (+7) од,

РСЗВ – 328 (+1) од,

засоби ППО ‒ 171 (+1) од,

літаків – 259 (+4) од,

гелікоптерів – 220 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 966 (+10),

крилаті ракети ‒ 241 (+1),

кораблі /катер ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3701 (+20) од,

спеціальна техніка ‒ 130 (+4).

"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

Війна РФ проти України: як країна-агресорка "демілітаризує" свою армію

24 лютого Путін розпочав повномасштабне вторгнення РФ в Україну. З першого ж дня захисники нашої країни дають ворогу гідну відсіч та регулярно відправляють "на концерт до Кобзона" рашистів. У Кремлі не хочуть визнавати свої втрати в Україні, проте нещодавно Путін оголосив про те, що в РФ починається часткова мобілізація. Російська влада обіцяла, що мобілізувати будуть лише військових, які знаходяться в запасі, але згодом стало відомо, що в одному з сіл країни-агресорки мобілізували всіх чоловіків

Міністр оборони РФ Шойгу заявляв, що мобілізують лише 300 тис. осіб. Але ЗМІ повідомили, що кривавий диктатор хоче відправити на війну ЗМІ приблизно мільйон росіян.

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