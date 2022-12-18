Аналітики припускають, що роль найманців Пригожина в операціях навколо Бахмута, ймовірно, продовжуватиме сприяти розколу між різними фракціями в російській армії.

Російські окупанти продовжують спроби захопити Бахмут Донецької області. На цьому напрямку безуспішно воюють бійці ПВК "Вагнер".

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW). Аналітики пояснили, що через "вагнерівців" в армії РФ посилюється розкол.

Так, нещодавно маріонетка Кремля Денис Пушилін заявив, що разом з бійцями "Вагнера" участь у боях в цьому районі беруть сили "ДНР". Ватажка бойовиків одразу розкритикували російські мілблогери, які заперечили причетність "ДНР" до боїв під Бахмутом.

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"Розбіжності між твердженнями Пушиліна та виступами Пригожина й інших відомих осіб у інформаційному просторі РФ свідчать про те, що між "ДНР" і "вагнерівцями" продовжується і зростає розкол", - вважають аналітики.

За оцінкою експертів, роль найманців Пригожина в операціях навколо Бахмута може посприяти розколу між різними фракціями в російській армії, а також дискредитуватиме маріонеток Кремля з "ДНР" та бойовиків, якими вони командують.

Ситуація під Бахмутом

Вже не перший місяць йдуть запеклі бої за Бахмут. 17 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що на Бахмутському та Авдіївському напрямках окупанти продовжують спроби прорвати оборону, але успіхів не мають.

У ЗСУ пояснили, що українські захисники тримають оборону Бахмута, щоб досягти важливих цілей. Українські військові не дозволяють окупантам вийти на оперативний простір.

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