Саме на цей напрямок окупанти кинули багато техніки та живої сили.

Збройні Сили України тримають оборону Бахмута, щоб досягти важливих цілей. Українські військові не дозволяють окупантам вийти на оперативний простір.

За словами спікера Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, росіяни все ще намагаються прорвати оборону в районі Бахмута, Клещеївки та Соледара. Саме сюди Кремль кинув велику кількість техніки та живої сили.

"Його (ворога – УНІАН) головне завдання - прорвати систему нашої оборони, знайти слабкі місця. Вийти на оперативний простір і намагатися і далі йти на Слов'янськ, Краматорськ, захопити наш український Донбас", - розповів речник ОК "Схід" в ефірі телемарафону.

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Він нагадав, що бійці ЗСУ вже багато місяців поспіль стримують загарбників.

"Тут дві головні цілі досягається Збройними силами України-ворог не може вийти на оперативний простір, не здатний далі проводити стратегічно-наступальну операцію і він несе щоденні величезні втрати", - підсумував Череватий.

Бої за Бахмут 2022 - що відомо

Вже не перший місяць йдуть запеклі бої за Бахмут. 17 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що на Бахмутському та Авдіївському напрямках окупанти продовжують спроби прорвати оборону, але успіхів не мають.

Відзначається, що станом на сьогоднішній день армія Росії вже втратила в Україні близько 97 тисяч 690 осіб.

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