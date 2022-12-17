Під вогонь потрапили об’єкти цивільної інфраструктури у Донецькій області. Дві ракети типу "Онікс", запущені по Одеській області, успішно знищені силами протиповітряної оборони.

Окупанти упродовж доби окупанти завдали п'ять ракетних ударів по Україні, повідомляє Генштаб в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00.

"Протягом поточної доби противник завдав 5 ракетних ударів. Під вогонь, зокрема, потрапила цивільна інфраструктура міст Дружківка та Краматорськ Донецької області. Дві ракети типу "Онікс", запущені з тимчасово окупованого Криму по Одеській області, успішно знищені силами протиповітряної оборони", - інформує Генштаб.

Окрім того, окупанти здійснили понад 10 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військ на різних напрямках і цивільній інфраструктурі Херсона.

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Також у Генштабі попередили, що загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів на всій території України зберігається.

Зазначається, що на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли позицій наших військ в районах населених пунктів Гай, Зернове, Яструбине і Кіндратівка Сумської області та Стрілеча, Красне, Стариця, Захарівка, Мілове, Фиголівка, Новомлинськ і Западне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку, як поінформували в Генштабі, обстрілів з танків та всього спектру артилерії зазнали райони Кислівки, Котлярівки і Табаївки Харківської області та Стельмахівки і Невського на Луганщині.

Водночас на Лиманському напрямку ворог здійснив обстріли позицій українських військ з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Макіївка, Площанка, Червонопопівка, Діброва Луганської області.

Крім того, на Бахмутському та Авдіївському напрямках супротивник безуспішно продовжує спроби прорвати оборону підрозділів Збройних сил України й обстріляв райони понад 20 населених пунктів.

На Новопавлівському напрямку ворог намагався уразити позицій українських військ поблизу Пречистівки, Вугледара та Шахтарського Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках супротивник продовжує обстрілювати позиції Сил оборони України та цивільну інфраструктуру населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Вогневого впливу зазнали 32 населених пункти.

Війна в Україні – актуальне на 17 грудня

Ворог вже кілька місяців безрезультатно намагається захопити Донецьку область – російське командування фактично закидає "м'ясом" українські позиції.

Генштаб констатує часткове відведення терористів з Каховки та Нової Каховки Херсонської області. У командуванні "Південь" вважають, що у таких маневрах ворог може ховати певні "пастки" для ЗСУ.

Разом з тим ЗСУ продовжують знищувати логістику ворога у Запорізькій області.

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