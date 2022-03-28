Програма мінімум української делегації на переговорах у Туреччині - вирішення гуманітарних проблем.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що українська делегація на переговорах з Російською Федерацією не буде обговорювати проведення референдуму.

Про це Кулеба заявив увечері в понеділок, 28 березня, в ефірі національного телемарафону, повідомляє прес-служба МЗС.

"Президент України дав дуже чіткі вказівки нашій делегації. Ми не торгуємо людьми, землями та суверенітетом. Наша позиція залізобетонна. Вона підкріплена міжнародним правом, Збройними Силами України, міжнародними санкціями, які були застосовані проти Росії, зброєю, яка була передана та передається Україні для оборони від агресора", - наголосив Кулеба.

Також міністр розповів про ключові позиції української сторони.

"Програма мінімум на переговорах у Туреччині - вирішення гуманітарних проблем, програма максимум - припинення вогню, досягнення сталих домовленостей щодо цього", - наголосив Кулеба.

Він додав, що "наразі з жодного принципового пункту переговорів домовленостей як таких немає, натомість є обмін думками, пропозиціями та ідеями".

"На різних рівнях і у різних форматах тривають контакти партнерів України з російською стороною, які спрямовані на те, щоб спонукати Росію зайняти більш конструктивну позицію", - підкреслив глава МЗС.

"На переговорах у Туреччині 29 березня не буде обговорюватися питання проведення в Україні референдуму, бо це внутрішня справа України", - заявив міністр.

Нагадаємо, Кулеба зізнався, що знав про майбутній напад Росії на Україну за кілька годин до нього.

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