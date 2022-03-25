Очільник МЗС розповів, де перебував у перший день великої війни.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що знав про плани Росії напасти на Україну в ніч на 24 лютого за кілька годин до того, як це сталося.

Про це він зізнався в інтерв'ю Youtube-каналу "Українській свідок", відповідаючи на питання, що він робив вранці першого дня війни.

"Я прибув до Стамбула з Нью-Йорка. Сідаючи у літак до Нью-Йорка ввечері 23-го, я вже знав, що війна почнеться через пару годин. Тож, увесь цей трансатлантичний політ я провів підключеним до вай-фай, відстежуючи новини, інструктуючи своїх людей, що робити, тому що війна не зупиняє дипломатію, ми мали продовжувати працювати", - сказав він.

За словами очільника МЗС, після посадки в Стамбулі він обміняв квитки й вирушив до одного з європейських міст, після чого автомобілем потрапив до України. Повернення літаком не розглядалося через закриття повітряного простору над Україною для цивільних польотів.

Нагадаємо, вранці 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України, атакувавши низку регіонів нашої країни.

Станом на ранок 25 березня загальні бойові втрати противника орієнтовно склали: особового складу – 16 тис. 100 осіб, танків ‒ 561 одиниця, бойових броньованих машин ‒ 1 тис. 625 од., артилерійських систем – 291 од., реактивних систем залпового вогню – 90 од., засоби ППО – 49 од., літаків – 115 од., гелікоптерів – 125 од., автомобільної техніки – 1089 од., кораблі/катери - 5 од., цистерн з ПММ – 72, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 53, спеціальної техніки – 18.