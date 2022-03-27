Раніше гендиректор "Ашан" Ів Клод заявив, що компанія не збирається йти з російського ринку.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав бойкотувати французькі мережі магазинів Leroy Merlin ("Леруа Мерлен"), Decathlon ("Декатлон") і Auchan ("Ашан") через їхню відмову йти з російського ринку.

Про це український міністр написав на сторінці в Twitter.

"Судячи з усього, втрата робочих місць в Росії важливіша, аніж втрата життів в Україні. Якщо "Ашан" ігнорує 139 українських дітей, убитих протягом цього місяця російського вторгнення, проігноруймо "Ашан" і всю їхню продукцію. Бойкотуємо Auchan, Alcampo, Leroy Merlin і Decathlon", - написав Кулеба.

Як повідомляв УНІАН, днями генеральний директор французької мережі супермаркетів "Ашан" Ів Клод відповів на заклик президента України Володимира Зеленського піти з російського ринку. Компанія не має наміру виконувати це прохання. У компанії заявили, якщо Ашан піде з РФ, то без роботи залишаться 30 тисяч осіб.

Нагадаємо, низка європейських компаній не лише відмовляється йти з російського ринку, продовжуючи таким чином підтримувати війну РФ проти України, а ще й тисне на свої українські офіси через їхню позицію.

Зокрема, німецький офіс Metro погрожував українському через тиск щодо виходу з Росії. А французька мережа будівельних гіпермаркетів Leroy Merlin, яка є одним із найбільших платників податків в Росії, відключила від корпоративної пошти український офіс через скарги на роботу компанії в РФ.

Окрім цього, СЕО швейцарської компанії Nestle Марк Шнайдер вже після початку війни закликав український офіс дружити з російським.

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