Псевдореферендум доводить факт агресії, яка здійснюється у воєнний спосіб із залученням військових.

Одним з доказів російської агресії проти України буде піаракція, яку зараз планують провести на Херсонщині.

Про це повідомила координаторка виборчих і політичних програм громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська в ефірі інформаційного телемарафону.

За її словами, українська влада повинна діяти в межах тих інструментів міжнародного права, які наявні станом на зараз. Це - інструмент ООН, Рада Європи і безпосередньо дипломатична лінія. Але ключовим є те, що псевдореферендум доводить факт агресії, яка здійснюється у воєнний спосіб із залученням військових.

"За нормами міжнародного права агресія – це "мати" військових злочинів та злочинів проти людяності. Одним з доказів агресії буде піаракція, яку ми бачимо зараз на Херсонщині. Ці дії будуть додатковим аргументом, чому Україна повинна вимагати і отримати перспективу проведення міжнародного трибуналу. Українській владі потрібно документувати ці акти та поширювати ці факти через дипломатичні міжнародні організації, а потім додавати як докази здійснення російської агресії. За що Росія потім буде платити та відповідати", - зазначила Айвазовська.

Вона додала , що акт агресії - це те, що Україна в перспективі має довести для міжнародного трибуналу. Включення у доказову базу псевдореферендуму , який зараз готуються на Херсонщині, це більш вагомо, ніж навіть воєнні злочини.

"Воєнні злочини здійснюються індивідуально проти громадян чи проти груп громадян. Якщо говорити про акт агресії, то це дія однієї держави проти іншої. Тому, тут у нас доказів вже достатньо: і російські військові, і росгвардія, які присутні на окупованих територіях та займаються організацією псевдореферендумів. Росія своїми руками робить частину доказової бази для свого покарання", - акцентувала експерт.

Як повідомляв УНІАН, у Херсонській області на початку травня російські окупаційні війська мають намір провести псевдореферендум для створення так званої "ХНР". Його рашисти планують на період з 1 травня по 10 травня.

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