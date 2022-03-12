Депутат облради Сергій Хлань закликав своїх колег не йти на співпрацю з окупантами.

На Херсонщині російські окупанти готують референдум щодо створення так званої "ХНР".

Про це у Facebook повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

"На Херсонщині готують референдум щодо створення "ХНР", - заявив він.

За його словами, окупанти телефонують депутатам Херсонської облради з питанням, чи готові вони співпрацювати з ними.

"Звертаюсь до всіх депутатів Херсонської обласної ради. Шановні колеги, я впевнений, що ви розумієте наслідки вашого рішення. Створення "ХНР" перетворить наш край на безнадійну діру без життя та майбутнього. Не дайте їм жодного голосу! Не дайте їм жодної можливості легітимізувати "ХНР". Вся держава буде дивитись на вас і жодних виправдань співпраці з окупантами бути не може. Не повірю, що вам буде гірше, ніж звичайним людям Маріуполя, Чернігова, Харкова, Сум, Гостомеля, які вже два тижні несуть нелюдські страждання, але не здаються. Увійдіть в історію України не зрадниками, які нікому не потрібні, а дійсно громадянами, чиї імена будуть пам'ятати наступні покоління", - закликав Хлань.

Нагадаємо, майже щодня в окупованому російськими військами Херсоні тривають акції протесту проти загарбників. Люди з прапорами України та плакатами на площі Свободи протестують за звільнення від окупантів РФ перед озброєними російськими військовими.

Люди вигукували: "Крим - це Україна!", "Херсон - це Україна!", "Донецьк - це Україна!", "Слава ЗСУ!".

Раніше повідомлялося, що окупанти ввели Росгвардію в Херсонську область і незаконно затримали понад 400 українців.

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