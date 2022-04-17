За стандартами міжнародного права під час війни неможливо забезпечити свободу волевиявлення через референдум, зазначила координатор виборчих і політичних програм громадянської мережі ОПОРА.

Псевдореферендум в Херсоні не буде мати жодних юридичних наслідків, оскільки референдум - це результат волевиявлення.

Про це повідомила координатор виборчих і політичних програм громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська в ефірі інформаційного телемарафону.

Вона нагадала, що волевиявлення може бути здійснено в умовах, які гарантують свободу прийняття рішення щодо того, кого підтримувати і в який спосіб, або які дії здійснювати на виборах чи під час референдуму.

За словами Айвазовської, жодних ознак референдуму процес, який зараз окупанти організовують на Херсонщині, не має. Крім того, це не відповідає українському законодавству і міжнародній практиці. Ніхто в цивілізованих країнах світу, які розуміють, що таке право та законний процес волевиявлення, ніколи не визнає результати цього дійства як справжній референдум.

"Цей захід потрібний окупантам виключно для певної пропагандистської діяльності в межах РФ, можливо щодо потенційного визнання так званої "ХНР" у перспективі. Виключно для російської аудиторії", - сказала Айвазовська.

Вона пояснила, що в умовах воєнного часу не проводяться вибори і референдуми, не вносяться зміни до відповідного законодавства як і до Конституції. Оскільки під час війни, за стандартами міжнародного права, неможливо забезпечити свободу волевиявлення через акт референдуму чи виборів.

"Росії потрібна псевдолегітимізація влади для певної диверсифікації відповідальності. Якщо говорити про майбутні псевдоутворення на папірці, виключно російської юрисдикції на Херсонщині, їм потрібно під це підкласти якійсь піар-захід, який вони назвуть волевиявленням. Цим вони поділять відповідальність між російськими окупантами та народом України", - вважає координатор виборчих і політичних програм.

"Всі попередні акції протесту в Херсоні та всі вияви громадянської позиції херсонців яскраво засвідчили, що ніхто не хоче на цій території ані Росії, ані якогось транзиту у вигляді самопроголошених республік. Я впевнена, Херсон буде рано чи пізно деблокований і повернутий в юрисдикцію України", - акцентувала Айвазовська.

Нагадаємо, у Херсонській області на початку травня російські окупаційні війська мають намір провести псевдореферендум для створення так званої "ХНР". Його рашисти планують на період з 1 травня по 10 травня.

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