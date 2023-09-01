Атаку зняли на інший безпілотний літальний апарат.

З'явилося відео ураження російського військово-транспортного літака Іл-76, який базувався на аеродромі Пскова.

Його опублікував український активіст та волонтер Сергій Стерненко у своєму Telegram-каналі. За його словами, під час операції певні засоби ураження української розробки знищили два та серйозно пошкодили ще два Іл-76. Також пошкоджень дістали ще кілька літаків.

Зазначається, що Росії було завдано збитків на близько 200 мільйонів доларів.

Удар по аеродрому у Пскові: що відомо

Нагадаємо, у ніч на 30 серпня військовий аеродром у Пскові атакували безпілотні літальні апарати, спалахнула масштабна пожежа.

У Росії заявили, що було пошкоджено чотири Іл-76. У ЗМІ з'явилася інформація про загоряння резервуару з паливом та пожежу в районі військової частини.

Начальник української розвідки Кирило Буданов сьогодні повідомив, що цього удару було завдано з території Росії.

В Американському інституті вивчення війни вважають, що російські загарбники могли бути не готовими до такої атаки, оскільки зосередили свої сили протиповітряної оборони навколо Москви.

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