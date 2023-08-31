На думку аналітиків, Росія, можливо, зосередила свою ППО на прикритті Москви, тому пропустила атаку дронів по Пскову.

У ніч на 30 серпня під час удару безпілотників по російському аеродрому в Псковській області було знищено кілька російських літаків Іл-76. Аналітики американського Інституту вивчення війни проаналізували атаку і розкрили можливі причини успішного удару.

Як нагадується в звіті ISW, геолокаційні кадри і російські джерела підтвердили факт удару і знищення як мінімум двох російських літаків Іл-76, в той же час в українській розвідці підтвердили знищення чотирьох літаків. Російські воєнкори стверджують, що по аеродрому Пскова завдав удару понад 21 український дрон.

У той же час, за даними російських джерел, в ніч на 30 серпня були збиті безпілотники над сімома іншими російськими областями.

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"Мер Москви Сергій Собянін заявив, що російська ППО відбила масований удар українських безпілотників по Центральному федеральному округу і що принаймні один з дронів прямував у бік Москви, що, можливо, дозволяє припустити, що російська влада може спочатку вважали, що українські сили мали намір завдати удару по Москві або регіону навколо неї", - йдеться у звіті.

В ISW зазначають, що російські сили, можливо, зосередили свою ППО на прикритті Москви і якимось чином не помітили незвично велику кількість українських дронів, які завдали удару по аеродрому Пскова.

Подія викликала критику російських пропагандистів і воєнкорів щодо російських сил за їх нездатність захистити російську територію і військові об'єкти, одночасно критику недавніх зусиль Міноборони РФ щодо цензури. За словами одного з воєнкорів, український удар по аеродрому Пісків свідчить про те, що російська ППО не адаптувалася до захисту від повторюваних ударів українських безпілотників, на відміну від того, як адаптувалася російська ППО в Криму. Він також розкритикував російську владу за те, що вони не тримають дорогі військові літаки в ангарах.

У той же час в ніч з 29 на 30 серпня російські війська завдали великомасштабний ракетний і безпілотний удар переважно по Києву. Цей удар був значно масштабнішим, ніж інші російські удари за останні тижні, і, як відзначають аналітики, ймовірно, був відповіддю на українські удари по Московській і Псковській областях раніше вночі.

Атака на аеродром у Пскові - що відомо

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 30 серпня у районі Псковського аеродрому прогриміли вибухи, почалася пожежа. Повідомлялося, що на аеродромі горіли літаки Іл-76.

Як відзначали в українській розвідці, на аеродромі Пскова в результаті нічної атаки повністю знищено чотири транспортні літаки Іл-76, і ще кілька одиниць Іл-76 отримали пошкодження.

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