Ворог замаскував позашляховик багатоцільового призначення, але уникнути атаки йому не вдалося.

На одному з напрямків українські захисники дроном знищили дорогу російську техніку.

Про це повідомили у пресслужбі Південного оперативно-територіального об'єднання Нацгвардії. "Не місце "Тиграм" на землі українській. Аеророзвідники 23-ї бригади "Хортиця" НГУ, у взаємодії з бійцями ДПСУ, знешкодили російський військовий позашляховик багатоцільового призначення "Тигр"", - розповіли військові.

Як уточнили УНІАН гвардійці, подія сталася нещодавно на Запорізькому напрямку.

Оприлюднено відео, на якому зафіксовано, як територією України швидко пересувається ворожий "Тигр". Він ретельно замаскований спеціальною сіткою, але у ЗСУ все одне його вирахували. В якийсь момент у російського "звіра" влітає дрон та стається потужний вибух.

У Південному регіональному управлінні ДПСУ додали, що на Запорізькому напрямку "сталеві пташки" охоронців кордону виявили замасковані спостережні пости ворога та, заручившись підтримкою побратимів з бригади НГУ "Хортиця", влучними попаданнями FPV-дронів завдали нищівного удару противнику.

"Влаштували імпровізовані перегони для камаза, пікапа та автівки окупантів. Як показало дійство, від вогню справедливості окупанти не втекли. Знищимо усю ворожу навалу, що паплюжить українську землю!", - наголошують прикордонники.

Війна в Україні: новини

Нещодавно дюжину ворожих FPV-дронів відбили українські прикордонники на Запорізькому напрямку. За словами представників Південного регіонального управління ДПСУ, постійно змінюючи тактику завдання ударів та їх частоту, ворог не полишає спроб атакувати цивільну та критичну інфраструктури, використовуючи "заряджені" FPV-дрони. Зокрема, бійці ДПСУ влаштували справжню облаву "непроханим птахам". Як результат, під дією хвильового поля антидронових рушниць десять з дванадцяти літунів-чужинців втратили зв'язок з пультом управління та вибухнули в повітрі. Ще два безпілотники захисники ювелірно посадили, не пошкодивши смертоносний вантаж.

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