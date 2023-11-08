Артилерія десанто-штурмових військ знищили техніку противника на Марʼїнському напрямку.

Аеророзвідка Державної прикордонної служби виявила рух бронегрупи російських окупантів, а вогневого ураження їй нанесла артилерія десанто-штурмових військ на Марʼїнському напрямку.

Про це повідомила прес-служба ДПСУ. "Танк і БМП були ліквідовані, та вцілілий панцерник противника ще намагався вести вогонь, наближаючись до позицій", - йдеться у повідомленні.

Проте, як зазначається, українські захисники натиск витримали й додали до попереднього списку і цю бронемашину.

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Минулої доби авіація ЗСУ завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Бійці ракетних військ не відставали від пілотів. Вони уразили 7 артилерійських засобів, 2 пункти управління, склад паливно-мастильних матеріалів, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб протиповітряної оборони, 2 радіолокаційних станції та станцію радіоелектронної боротьби противника.

Російські окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку, Збройні сили України відбили десятки атак на кількох напрямках.

Протягом минулої доби на фронті відбулося 45 бойових зіткнень. Авіаційних ударів зазнали 14 населених пунктів Харківської, Донецької та Херсонської областей, а також Серебрянське лісництво Луганської області.

Водночас загарбники завдали 6 ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснили 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. В результаті атак є загиблі та поранені серед цивільних. Житлові будинки та інша цивільна інфраструктура також постраждали.

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