Кривавий диктатор спробує у всьому звинуватити російських військових, але ті вже "осатаніли" і бачать, що у всьому винен він сам.

Радник ОПУ Олексій Арестович описав ймовірний сценарій Ради Безпеки РФ, яку терміново скликав Путін. Кривавому диктатору будуть доповідати про всі невдачі окупантів на фронті, а той буде "тупотіти ногами і кричати".

Про це Арестович розповів в ефірі з російським правозахисником Марком Фейгіним.

На його думку, на Радбезі Путін запитає, що можуть зробити російські військові. Ті розкажуть, що військам потрібно відступати і розгортати фланги. Командування доповість диктатору про поразки і невдачі, розповість йому про те, що прощатися доведеться і з угрупуванням на Херсонщині. Серйозні проблеми армії РФ сильно засмутять Путіна. Військові скажуть, зазначив Арестович, що їм потрібно відступати, тому що скоро вони не зможуть просто оборонятися, про наступ вже навіть ніхто не говорить.

"Він (Путін - УНІАН) буде тупати ногами, кричати: "як же ви таке допустили". Звинувачувати військових, вимагати від ФСБ розібратися, вимагати підняти стратегічну авіацію," пульнути "всіма" калібрами", перекинути війська з краю на край. А вони (командування РФ - УНІАН) будуть говорити, що це все мертвому припарки, стратегічна авіація не вирішить тактичних завдань, вона не може просто...",- розповів радник ОПУ.

Командування РФ розуміє, що їм не допоможе перекидання військ. Українські військові все одно вдарять по окупантах, як тільки вони перекинуть свої сили. Навіть якщо вони витратять на це п'ять днів, окупантам вже нічого не допоможе, зазначив Арестович.

"І це катастрофа. Путін призвів до цієї катастрофи. Зараз йому терміново потрібно знайти винних, але російські військові в стадії, я так розумію, осатаніння. Генерали розуміють, що їм за це зараз відповідати. І вони розуміють, що це він (Путін - УНІАН) довів армію, в тому числі своїми наказами... Крик, розбірки, за грудки хапають, а робити більше нічого", - описав радник ОПУ істерики серед командування РФ.

Російським військовим, зазначив Арестовч, потрібно зрозуміти, або вони будуть і далі гинути на нашій землі, або їм потрібно розгортати зброю і починати громадянську війну, "зносити" Путіна. Як зазначив радник ОП, вбивство диктатора стане для росіян "білим квитком".

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Фейгін пояснив, чому РФ мовчить про поразки на Харківщині.

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