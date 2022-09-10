На його переконання, росіяни будуть змушені говорити про успіхи ЗСУ після звільнення Куп'янська та Ізюма.

Росіяни свідомо мовчать про контрнаступ ЗСУ на Харківщині та Херсонщині. Для цього є кілька причин.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL заявивл російський правозахисник Марк Фейгін.

На його переконання, однією з головних причин замовчування успіхів ЗСУ, зокрема на Харківщині, є те, що командування РФ все ще сподівається виправити ситуацію, запобігти падінню Куп'янська, а зрештою й Ізюму. Окупанти сподіваються, що повернуться на попередні позиції, а успіхи ЗСУ пояснять короткотривалим проривом.

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"Але ми ще не знаємо, чим це загрожує, тому що плани ЗСУ, напевно, довготриваліші. Навряд чи вони планують просто контратакувати та повернутися на колишні позиції. З огляду на глибину прориву це малоймовірно. Але поки що вони сподіваються підтягнути резерви, вдарити, повернути всі звільнені міста, що йдуть до Куп'янська. Але зараз ЗСУ перебувають поблизу Куп'янська (10 вересня ЗСУ підняли прапор в центрі Куп'янська, звільнення міста підтвердили в ОВА - УНІАН). Прорив розширюється", - заявив Фейгін.

По-друге, росіяни бояться показати свою слабкість, адже "пропаганда постійно кричала про те, що вони наступають, що ЗСУ вже розбито, всі "нацисти" здаються, техніки немає, все скінчено".

"Поки що вони не мають нормальних пояснювальних методик, які могли б описати ситуацію. Нині вони думають, як краще це подати. Якщо Куп'янськ впаде, то вони його якось відмовчать, але якщо впаде Ізюм, то їм треба буде говорити: "Захід, інструктори, найманці, зброя". Але програти ЗСУ, яких вони наче десять разів уже перемогли… Тут ще й важливий ідеологічний момент – "нацисти" перемогли, "хайль Зеленський", вже скрізь вішають "нацистські" жовто-блакитні прапори. "Червону армію" звели до бозна-якого рівня. Як це все подати? Як це ідеологічно відігравати? Вони ж підготували населення до вічних перемог, а тут таке", - сказав Фейгін.

Правозахисник каже, що варто спостерігати за розвитком подій впродовж наступних кількох тижнів. Однак він не прогнозує успіхів РФ, навпаки нагадує, що відбувся "Рамштайн", Україні підтягнуть зброю.

"Ленд-ліз – це опція за замовчуванням. Так можна дійти і до російських кордонів, і все російське угруповання, кілька десятків тисяч, можуть взагалі виявитися без боєприпасів, без їжі, без палива. І що вони робитимуть? Все залежить від найближчих доби-двох. Якщо візьмуть Куп'янськ, то для Росії все буде дуже погано, дуже сумно. Ступінь деморалізації буде такою значущою, що взагалі буде незрозуміло, за що воювали. Воювали місяцями, потім усе прос*али за кілька днів. Моральний дух це очевидно не підніме", - підсумував він.

Нагадаємо, окупаційні війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну, атакували військові та цивільні об'єкти й захоплювали населені пункти, зокрема, в Харківській області

Армія України дає гідну відсіч окупантам й наприкінці серпня пішла у контрнаступ. 9 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що наші воїни на Харківщині звільнили понад 30 населених пунктів.

Вчора стало відомо, що Збройні сили України, ймовірно, протягом наступних 72 годин звільнять Куп'янськ від російських окупантів.

А сьогодні британська розвідка повідомила, що українські частини тепер загрожують Куп'янську і його захоплення буде значним ударом для Росії.

Як заявив військовий експерт Олег Жданов, звільнення Куп'янська від окупантів є дуже важливим для ЗСУ, оскільки це повністю переріже логістику ізюмського угруповання російських військ.

Радниця голови ОВА Наталія Попова підтвердила, що українські військові звільнили від російських окупантів Куп’янськ на Харківщині.

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