Наразі Лукашенко та його генерали намагаються уникнути участі у війні.

Росія тисне на Білорусь, щоб та відкрила другий фронт на півночі України. Водночас невизнаний президент Білорусі уникає вступу у війну.

Про це розповів генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко в інтерв'ю OBOZREVATEL.

За словами експерта, білоруси готують певну кількість військових до можливого вторгнення, але "роблять все можливе і неможливе для того, щоб не увійти в цю активну фазу бойових дій".

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"Хоча Путін тисне, дуже серйозно тисне. Супротив дуже серйозний і у білоруського народу, і в армії. Але це диктатура, і ми розуміємо, що вона може відповідним чином спрацювати. На поточний час наша розвідка і союзники показують, що сил у них недостатньо. Вони не мають досвіду. Там є окремі частини спеціальної бригади, які проходили підготовку спільно з російськими, і вони фінансово їх забезпечують і підгодовують Лукашенка, але цього не вистачає для того, щоб серйозно діяти. Тому що там дуже складна місцевість для ведення бойових дій", - заявив Романенко.

За наявними на зараз даними, Білорусь може залучити від 8 до 15 тисяч військових. Хоча білорусам буде вкрай важко наступати, адже вони "не обстріляні". Військових РБ могли б змішати з росіянами, які вже мають досвід ведення бойових дій, але експерт вважає це малоймовірним, адже такі росіяни вже задіяні у бойових діях на сході та півдні України.

"Інших резервів у них фактично нема, а ті, які набираються в Російській Федерації, – це непідготовлений особовий склад, слабко навчений, і його ефективність відповідна. Хоча військові повинні прораховувати всі варіанти, плани готуватися, і це робиться, йде робота щодо формування оборонних рубежів на півночі нашої держави, йде підготовка територіальної оборони на цьому напрямку і так далі", - сказав Романенко.

Як повідомляв УНІАН, секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що РФ вербує громадян Білорусі, аби ті брали участь у повномасштабній війні проти України. Також він висловився щодо вірогідності повторного наступу на північ нашої країни.

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