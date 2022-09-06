Послу країни вручили ноту протесту.

Литва звинуватила Білорусь в умисному пошкодженні інфраструктури державного кордону.

Про це повідомляють у прес-службі Міністерства закордонних справ Литви.

У вівторок, 6 вересня, представника білоруського посольства в Литві викликали в МЗС.

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"Йому вручили ноту з виразом рішучого протесту у зв'язку з неодноразовими випадками умисного пошкодження фізичного бар'єру на литовському державному кордоні", - йдеться в повідомленні.

У Міністерстві заявляють, що білоруські чиновники також сприяють пошкодженню бар'єру і проникненню нелегальних мігрантів в країну.

Подібні дії Литва розцінює як провокацію і грубе порушення договору про правовий режим литовсько-білоруського державного кордону.

МЗС зажадав від Білорусі якомога швидше вжити всіх необхідних заходів, щоб подібні інциденти не повторювалися в майбутньому.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня Литва завершила будівництво фізичного бар'єру на кордоні з Білоруссю.

На ділянках кордону протяжністю близько 550 кілометрів з'явилися паркан і колючий дріт.

Раніше в Генеральному штабі ЗСУ заявили, що Білорусь посилює охорону ділянки кордону з Україною.

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