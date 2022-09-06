Литва звинуватила Білорусь в умисному пошкодженні інфраструктури державного кордону.
Про це повідомляють у прес-службі Міністерства закордонних справ Литви.
У вівторок, 6 вересня, представника білоруського посольства в Литві викликали в МЗС.
"Йому вручили ноту з виразом рішучого протесту у зв'язку з неодноразовими випадками умисного пошкодження фізичного бар'єру на литовському державному кордоні", - йдеться в повідомленні.
У Міністерстві заявляють, що білоруські чиновники також сприяють пошкодженню бар'єру і проникненню нелегальних мігрантів в країну.
Подібні дії Литва розцінює як провокацію і грубе порушення договору про правовий режим литовсько-білоруського державного кордону.
МЗС зажадав від Білорусі якомога швидше вжити всіх необхідних заходів, щоб подібні інциденти не повторювалися в майбутньому.
Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня Литва завершила будівництво фізичного бар'єру на кордоні з Білоруссю.
На ділянках кордону протяжністю близько 550 кілометрів з'явилися паркан і колючий дріт.
Раніше в Генеральному штабі ЗСУ заявили, що Білорусь посилює охорону ділянки кордону з Україною.