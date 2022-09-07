Білорусь вже окупована Росією, вважає Данілов.

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що РФ вербує громадян Білорусі, аби ті брали участь у повномасштабній війні проти України. Також він висловився щодо вірогідності повторного наступу на північ нашої країни.

Про це Данілов розповів в інтерв'ю LB.ua.

"Країна Білорусь окупована Російською Федерацією. Влади Білорусі майже не існує, це доведений факт. Якщо на вашій території діють терористи, які з вашої території відправляють ракети, відправляють літаки бомбардувати мирне населення, то ви маєте зайняти якусь позицію. Якщо вашої позиції немає, то ви маєте визнати, що ви окуповані Російською Федерацією. Білорусь на сьогоднішній день повністю під впливом російських військових", - зазначив Данілов.

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Він заявив, що Україна повністю контролює ситуацію та кожного дня отримує дані розвідки стосовно ймовірності вторгнення з Білорусі. Також Данілов додав, що РФ вербує білорусів, проте охочих воювати проти України небагато.

"На сьогоднішній день Російська Федерація вербує, це правда, громадян Білорусі для участі у військовій агресії проти нашої країни. Але тих, кого вони вербують, відправляють через свою територію, тому що їх не так багато. Як будуть розгортатися події – спостерігатимемо", - пояснив Данілов.

Він також додав, що кожного ранку усі члени Ради нацбезпеки та оборони отримують відповідні звіти за минулу добу. Такі звіти дозволяють розуміти, що коїться біля українських кордонів.

"Я можу сказати, що ми вживаємо певних заходів, у нас була перевірка областей за дорученням Президента нашої країни, які є прикордонними до Білорусі, наскільки ми готові будемо зустрічати, якщо буде відкритий наступ з боку Білорусі. Поки що наша розвідка вважає, що цього не буде. Але покаже життя – будемо з вами дивитися", - резюмував секретар РНБО.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Данілов дав новий прогноз щодо закінчення кровопролиття. Він зазначив, війна не затягнеться на роки.

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