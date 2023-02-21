Президент Росії Володимир Путін не хоче миру, він готується до нового наступу в Україні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав на спільній з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та віце-президентом Єврокомісії, високим представником ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепом Боррелем прес-конференції у Брюсселі, коментуючи сьогоднішнє послання Путіна до федерального зібрання.
"Те, що ми бачили сьогодні, – президент Путін не готується до миру, він готується до війни, до нових наступів. Він готується для того, щоб послати в Україну більше військ, більше озброєння", - сказав Столтенберг.
Він вкотре наголосив на необхідності підтримки України.
"Тому ми повинні підтримувати Україну, бо це буде трагедія для України, але також небезпека для всіх нас, якщо Путін виграє в Україні", - додав Столтенберг.
Чи буде новий наступ - що ажуть експерти
Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко впевнений, що 24 лютого можливі нові ракетні удари, але не наступ, подібний тому, який був у цей день рік тому.
За словами командувача Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва, наступ з Білорусі також малоймовірний, бо у ворога немає достатньох кількості сил на території Білорусі.
Як повідомляв УНІАН, 15 лютого президент України Володимир Зеленський висловив переконання, що українські бійці зламають будь-які намагання Росії перехопити ініціативу на полі бою.