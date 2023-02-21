Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вкотре наголосив на необхідності підтримки України.

Президент Росії Володимир Путін не хоче миру, він готується до нового наступу в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав на спільній з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та віце-президентом Єврокомісії, високим представником ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепом Боррелем прес-конференції у Брюсселі, коментуючи сьогоднішнє послання Путіна до федерального зібрання.

"Те, що ми бачили сьогодні, – президент Путін не готується до миру, він готується до війни, до нових наступів. Він готується для того, щоб послати в Україну більше військ, більше озброєння", - сказав Столтенберг.

Відео дня

Він вкотре наголосив на необхідності підтримки України.

"Тому ми повинні підтримувати Україну, бо це буде трагедія для України, але також небезпека для всіх нас, якщо Путін виграє в Україні", - додав Столтенберг.

Чи буде новий наступ - що ажуть експерти

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко впевнений, що 24 лютого можливі нові ракетні удари, але не наступ, подібний тому, який був у цей день рік тому.

За словами командувача Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва, наступ з Білорусі також малоймовірний, бо у ворога немає достатньох кількості сил на території Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого президент України Володимир Зеленський висловив переконання, що українські бійці зламають будь-які намагання Росії перехопити ініціативу на полі бою.

Вас також можуть зацікавити новини: