Так диктатор намагається зупинити контрнаступ.

Путін хоче звинуватити Збройні Сили України в "нападі на РФ", коли наші захисники будуть деокупувати території в рамках контрнаступу. Для цього кривавому диктатору і потрібні псевдореферендуми.

Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

"Путін, ймовірно, також має намір стримати триваючі контрнаступи України, анексувавши окуповану територію України і представивши спроби України звільнити окуповану територію як напад на Росію", - зазначено у звіті експертів.

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Так, вже вчора голова Радбезу РФ Дмитро Медведєв розпливчасто натякнув, що "вторгнення на територію Росії є злочином; вчинення цього злочину дозволяє використовувати всі засоби самооборони". Своєю заявою він міг вказувати саме на псевдореферендуми, після яких країна-агресор нібито "визнає" їх частиною своєї території.

"Кремль, ймовірно, має намір цими розпливчастими попередженнями посилити українські та глобальні побоювання з приводу ядерної ескалації. Однак Путін вже відмовився застосовувати будь-які червоні лінії для конкретних територій у відповідь на напади України на анексований Росією Крим, окуповану територію, яку він контролює протягом восьми років і оголошує російською", - зазначили в ISW.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти планують 23-27 вересня провести на захоплених частинах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей псевдореферендуми з метою приєднання до РФ.

У Міністерстві закордонних справ України підкреслили, що плани Росії провести псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях не завадять Збройним силам України звільнити українські землі з-під окупації.

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