На думку Дмитра Гудкова, закінчити війну дипломатичним шляхом вже не вийде.

Закінчити війну Росії проти України за столом переговорів вже неможливо. Путін — це гвалтівник, який вимагає від жертви зізнатися в суді, що все було по любові.

Таку заяву в інтерв'ю УНІАН зробив колишній депутат Держдуми РФ Дмитро Гудков.

"Стіл переговорів для цієї ситуації не підходить. Це як гвалтівник, який вже побив і згвалтував свою жертву, розуміючи, що вона зараз піде в поліцію, пропонує їй переговори. Які переговори з терористом, який ніколи не тримає слово? Він хоче не переговори, а зламати, домогтися від України рішень, які його влаштують. Він хоче красиво зіскочити, щоб в Росії це можна було піднести як перемогу", — вважає екс-депутат.

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За словами Гудкова, Путін хоче заявити, мовляв, чотири регіони стали частиною РФ, території звільнили від "нацистів" і всіх перемогли. А ще президент Росії бажає домогтися від України визнання Криму частиною ворожої держави. Тобто кремлівському диктору потрібно, "щоб згвалтована жертва на суді сказала, що це було по любові".

Переговори України з РФ: що відомо

Україна відмовилася вести дипломатичні бесіди з агресором, поки при владі перебуває Володимир Путін. Таке рішення ухвалили на засіданні РНБО, а 4 жовтня президент Володимир Зеленський ввів його в дію.

За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, ракетний терор України 10 жовтня — це спроба схилити нашу державу до переговорів.

Сьогодні Зеленський розповів, що за 8 днів Росія зруйнувала 30% електростанцій в країні. Після такого військового злочину для можливості переговорів з режимом Путіна "не залишилося місця".

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