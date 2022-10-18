Екс-депутат Держдуми РФ Дмитро Гудков: країни-партнери РФ побачили ослаблення Путіна і почали висловлювати свої претензії

Дмитро Гудков в інтерв'ю УНІАН розповів про провал мобілізації в Росії, ослаблення Путіна і про те, як занепад економіки РФ вплине на хід війни в Україні.

Дмитро, давайте почнемо з мобілізації і того випадку в Бєлгороді, коли сталася перестрілка між мобілізованими і, як кажуть, громадянами Таджикистану. Після цього Путін сказав, що через два тижні мобілізація закінчиться. Але з 1 листопада почнеться призов. Що це таке? Російська армія не впоралася з мобілізацією? Або є якийсь більш хитрий план?

Я думаю, що Путін злякався мобілізації, яку він анонсував, тому що це одностороннє порушення з боку влади. До цього Путін робив вигляд, що немає ніякої війни, є спецоперація, а багато людей робили вигляд, що вони це підтримують. Це як бої без правил по телевізору, де ти можеш вболівати за когось, але на ринг ти не виходиш. А тут тебе мобілізують і кажуть: "Ось з цим страшним противником, який ламає всім черепа, будеш битися на рингу". Вони кажуть: "А ми так не домовлялися". Ті відповідають: "А ми нічого не знаємо. Тоді у в'язницю на 10 років".

Згідно з соціологією, рівень тривог виріс з 26% до 70%. Я думаю, що путінський рейтинг обернено пропорційно пішов вниз.

Це вже помітно, тому що навіть серед лояльних виборців до Путіна запалала ненависть. Тому вони (представники влади РФ – ред.) злякалися і зробили вигляд, що вони цю мобілізацію припинили. Тим більше, попереду призов і вони наберуть строковиків. А коли "гарматне м'ясо" закінчиться, вони будуть далі набирати. Сумнівів немає.

Ви сказали, що Путін злякався. Він реально може чогось злякатися або це образна фраза?

Це взагалі боягузливий злочинець. Він може тільки вбивати беззахисних людей, влаштовувати теракти, але він дуже боїться втратити владу, життя, свободу. Тому він дуже тонко відчуває настрої людей. Я думаю, йому підказали, що потрібно закінчувати з мобілізацією, інакше невідомо, куди енергія мобілізованих людей буде спрямована. Те, що відбувається зараз в армії, говорить про те, що там повний бардак і некерованість. Люди один по одному починають стріляти вже всередині. Відбувається це тому, що напевно є якась дідовщина, у цих таджиків або узбеків що-небудь відняли. Бронежилети, наприклад. Це можливо, адже в армії брак всього цього. Напевно, знущалися, принижували, ось і закінчилося все перестрілкою.

Такі випадки можуть стати масовими, якщо продовжиться так звана часткова мобілізація?

Це будуть різні випадки, і якісь будуть нас ще більше дивувати. Наприклад, зараз країна шокована падінням літака в Єйську. І який це може бути навчальний політ, коли літак повністю був начинений снарядами, ракетами, вибухівкою? Ось це зараз буде обговорюватися, звичайно, тому що це вже відбувається на території Росії.

Коли почався повномасштабний наступ, наші військові говорили, що російській корупції потрібно поставити пам'ятник, тому що те, з чим сюди приходять окупанти, не завжди працює. Можливо, цей літак був з такою ж історією?

Не треба ставити пам'ятник корупції, тому що, якби її не було, не було б і війни. Очевидно так, все було вкрадено. Всі генерали Путіна збагатилися саме за рахунок військових витрат, тому що вони були не підзвітні парламенту. Вони були всі таємними, прихованими, тому результат ми бачимо зараз.

Як Путін зміг домовитися з Іраном про постачання дронів-камікадзе?

Перший фактор - це гроші. Другий фактор - це дві дуже близьких за духом держави. І я зараз не про людей, а про держави, про владу, про режими. Демократія співпрацює з демократією, а диктатура – з диктатурою. З ким ще Путін може домовлятися? З Іраном, Північною Кореєю. Я вже не кажу про те, що Іран завжди був союзником Росії в багатьох питаннях. Мабуть, Іран чогось недоотримав від американців або розраховував на зняття якихось санкцій. Зараз складно сказати чому. Мабуть, Росія запропонувала більше, ніж завжди.

В одному зі своїх відео в Instagram ви говорили про те, що до зими економіка Росії буде відчувати суттєві труднощі, в тому числі і в зв'язку з відтоком працездатного і платоспроможного населення за кордон. Як сильно може впасти економіка Росії до зими?

Я там наводжу цифри, які говорять економісти Мовчан і Іноземцев. Вони говорять в середньому про 10% ВВП. Чому це відбувається? Мало того, що мобілізують 300 тисяч чоловік, а, може бути, і більше... А коли мобілізують 300 тисяч, біжать мільйон чоловік, а допомагають бігти – десятки мільйонів. Десятки мільйонів починають ховатися, жити не за пропискою, працювати дистанційно. Це відразу б'є по значній частині трудових ресурсів. Коли ти повинен думати про порятунок себе, ти менше уваги приділяєш своїй професійній діяльності. Це буде відображатися на ефективності будь-якого виробництва, справи, підприємства. Так що це історія не про 300 тисяч, а про десятки мільйонів.

Занепад економіки якось вплине на інтенсивність війни з Україною?

Навряд вплине, бо воювати все одно будуть мобілізовані, а витрачати на це будуть ресурси озброєння, накопичені за десятиліття. Гроші, які Росія буде отримувати за продаж вуглеводнів, все одно в якійсь кількості будуть надходити. Інтенсивність війни буде падати, але не з цієї причини, а тому що закінчується зброя, нікому воювати і так далі. Ці 300 тисяч закінчаться, а, щоб ще 300 тисяч мобілізувати, це потрібно, щоб 1,5-2 мільйони силовиків за ними бігали.

Якщо посилиться мобілізація, і якщо захочуть відправляти на фронт молодих хлопців-призовників, це може пробудити російський народ? І якщо вони це побачать, вони взагалі зможуть діяти якось?

Однозначно зможуть. Це питання часу. Україна ж теж 70 років Сталіна терпіла, всіх інших. У якийсь момент вона прокинулася. І Прибалтика теж. Коли ви говорите про росіян, ви узагальнюєте, тому що не всі росіяни це терплять. Багато хто продовжує боротися, хтось сидить у в'язницях, хтось їде. Тому далеко не всі терплять. А у тих, хто намагається боротися, сили не рівні. Тому що як можна боротися з цією машиною, якій зараз протистоїть чудова підготовлена армія Збройних сил України з підтримкою всіх західних країн? У нас немає Хаймарсів, Байрактарів. Вийде на вулицю хоч мільйон людей - це нічого не дасть. Мільйон навіть не збереться ніколи, адже немає ніякої організаційної структури, всі лідери посаджені.

Нічого вже зробити не можна. Робити треба було років 20 тому. Але в цьому є помилки у всіх. Не впоралися десь лідери опозиції, народ десь був інфантильним, Захід таку ж відповідальність несе. Ми їх попереджали, що формується режим, який потім почне повномасштабну війну. Попереджали і до Криму, і після анексії Криму. І пояснювали, що після анексії ніяк не можна купувати російські нафту і газ, що треба скорочувати. А вони замість цього будували "Північний потік-2". Розумієте, у росіян не було підтримки Заходу, не було зброї, не було нічого. Але був режим з такою кількістю силовиків на душу населення, що ні в кого навіть близько стільки немає. Навіть у Лукашенка або якихось інших диктаторів. Якщо на одного активіста в Україні був один силовик, то у нас їх було 50. Путінська адміністрація і путінський гаманець це все утримував. Звідки у нього були такі гроші? За рахунок продажу вуглеводнів. Хто це купував? Ті, хто сьогодні дає зброю.

Цікаво повернутися на 20 років назад. Якби Захід підтримав, яка б кількість росіян виступила за повалення режиму Путіна?

Я можу сказати, що і в елітах, і в суспільстві чекали на зміну Путіна на Медведєва. Всі чекали другого терміну Медведєва. І якби Медведєв пішов тоді на другий термін, нічого цього б не було. Ми б жили в іншій країні. Але вони обдурили всіх і помінялися місцями. А ще за ці 20 років виїхало я не знаю скільки мільйонів людей, які спочатку бачили куди це все рухається.

На Болотну площу виходили сотні тисяч, по всій країні були масові мітинги, але еліти не розкололися, силовики були лояльні – Путін платив їм гроші, вони всіх розганяли. Всіх видавлювали з влади. Мені в 2016 році не дали переобиратися, хоча я вигравав вибори. У минулому році мене взагалі не пустили і посадили, взяли в заручниці тітку і змусили мене виїхати. Вона досі під підпискою про невиїзд. Так все і працює.

Які зараз настрої в елітах навколо Путіна?

Давайте слово "еліти" будемо використовувати тільки в такому політтехнологічному значенні, так як це занадто гарне слово, і вони на нього не заслуговують.

9 з 10 осіб в російських елітах категорично проти війни і взагалі не очікували цього. Це ті люди, які були заточені на гроші, на особисте збагачення, забезпечення, розкішне Західне життя родичів.

Але їх ніхто не питав. Олігархів у нас немає. Олігархи мають політичний вплив, а у нас немає жодного бізнесмена з політичним впливом. У нас є Путін, і є його шайка-лійка, яка узурпувала в країні владу. Вони все і вирішують. Всі інші винні в тому, що вони допустили таку ситуацію – з еліт перетворилися в якихось боягузливих прислужників, які ні на що не впливають.

Я знаю, що дуже багато чиновників після 24 лютого просто виїхали з країни. Так, вони це зробили тихо. Можна було і голосно, але вони вчинили саме так. Я думаю, що навіть в найближчому путінському оточенні є люди, яким це все не подобається, але спробуй піди до царя і скажи, що він не правий. Не факт, що ти потім заїдеш самостійно, а не в автозаку куди-небудь в СІЗО. Немає ніякої свободи і можливості донести альтернативну точку зору. Путін поки досить жорстко управляє силовиками, щоб проти нього плели якусь змову.

Якийсь розкол може статися після військової поразки, коли Путін реально втратить рейтинг, підтримку громадян, підтримку частини силовиків. Тоді вони будуть думати: "А хто, якщо не Путін?". На Путіна можна буде списати всю цю війну, поставити іншу людину, виплатити репарації Україні, вивести війська, звільнити ці території і намагатися скасувати санкції. Такий сценарій не виключений, але він можливий тільки тоді, коли Путін втратить владу в результаті військової поразки. Ніяк по-іншому.

Є така теза, що Європа злякається холодної зими і перестане підтримувати Україну. Або, наприклад, зараз 300 тисяч мобілізованих змінять ситуацію на фронті. Таке теж обговорюється. Як тільки вони позбудуться цих всіх ілюзій, тоді серед еліт підуть інші розмови.

Ще він дуже сильно наполягає на переговорах. Чого він хоче цим домогтися?

Стіл переговорів для цієї ситуації не підходить. Це як гвалтівник, який вже побив і згвалтував свою жертву, розуміючи, що вона зараз піде в поліцію, пропонує їй переговори. Які переговори з терористом, який ніколи не тримає слово? Він хоче не переговори, а зламати, домогтися від України рішень, які його влаштують. Він хоче красиво зіскочити, щоб в Росії це можна було піднести як перемогу: "Ось ми 4 регіони приєднали, всіх нацистів перемогли, все чудово, а ще Україна визнала Крим". Ось чого він хоче. Гвалтівник хоче, щоб згвалтована жертва на суді сказала, що це було по любові.

Коли наші військові дуже успішно почали звільняти Харківську область, в РФ "застосували" Суровікіна, списали всі помилки на Міністерство оборони, мовляв, не так воюють. Наступним ЗСУ звільнятимуть Херсон. Як ви думаєте, хто буде "цапом відбувайлом" за Херсон?

Я думаю, що Суровікін і буде. Його для цього і взяли, щоб на непопулярного генерала списати черговий провал. Це такий громовідвід, щоб, коли Путіну "прилетіло", він зробив вигляд, що почув людей і поміняв одного генерала на іншого. Буде ще який-небудь Петров, Пупкін, Іванов. Немає якогось геніального генерала, який може перебудувати всю корумповану систему Росії. Вся армія, швидше за все, набрана з депресивних регіонів, неблагополучних сімей або тих, хто не зміг втекти. Деякі не хочуть воювати і не вміють, але йдуть через страх сісти у в'язницю на 10 років. Які це військові? Ніякі. Якого потрібно генерала поставити, щоб з них зробити найсильнішу армію, здатну перемагати?

Коли підуть масово "похоронки", тоді з'явиться серед людей невдоволення, конвертоване в протест.

Тут є кілька векторів. Перший - це військові поразки, які спровокують і розкол в елітах, і невдоволення внизу. Другий - це вплив санкцій, який спровокує економічну і соціальну кризи. Спочатку це будуть соціальні протести, потім – військові, а потім – антипутінські. Це все буде наростати.

У Дагестані і в Якутії ми бачили, що можливість цих протестів існує. Там зараз вляглося все або триває?

Розігнали, репресували. Потенціал репресивної машини влади поки що дозволяє придушувати будь-які протести.

Президент Таджикистану виступив в Астані з приводу того, що у них є своя мова, своя віра і так далі. Як ви думаєте - це "перша ластівка" республік? Вони подивилися на Україну і вирішили, що їх теж можуть прийти "рятувати"? Що це взагалі було по-вашому?

Це як спроба переглянути партнерську угоду. Коли твій партнер стає явно слабшим, то навіщо йому все віддавати, коли можна збільшити свою частку? Путін, розв'язавши війну, по-перше, перетворився на військового злочинця. А, по-друге, він втратив контроль у світі над своїми поки що діючими партнерами. Відповідно, всі ті претензії, які накопичилися за довгий час, були висловлені, але ще поки в м'якій формі. Очевидно, що Путін "здувся". Вони зрозуміли, що можна вимагати більшого, висловлювати всі претензії, демонструвати невдоволення станом речей і своєю часткою. Це все говорить про ослаблення Путіна на міжнародній арені, де всі гравці це відчувають.

Далі ми будемо бачити ще більше подібних заяв від різних путінських партнерів, тому що він стає "токсичним" навіть для таких лідерів, як президент Таджикистану. Скоро він вже і для Лукашенка буде таким. Лукашенко поки робить все, щоб в цьому не брати участь. Він територію надав, але всі ці 8 місяців робив все, щоб не вплутати Білорусь В прямий конфлікт. Я думаю, що Білорусь все-таки формально не вступить в цю війну. Навіщо Лукашенко погоджуватися зараз, якщо він ще тоді примудрився вискочити з цієї петлі?

Диана Шароди, Тала Калатай