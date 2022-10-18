Екс-депутат вважає, що багато хто намагатиметься уникнути мобілізації.

До зими економіка Росії буде відчувати труднощі, в тому числі і в зв'язку з відтоком працездатного і платоспроможного населення за кордон.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив екс-депутат Держдуми РФ Дмитро Гудков.

"Я там наводжу цифри, які говорять економісти Мовчан і Іноземцев. Вони говорять в середньому про 10% ВВП. Чому це відбувається? Мало того, що мобілізують 300 тисяч осіб, а, може бути, і більше... а коли мобілізують 300 тисяч, біжать мільйон осіб, а допомагають бігти – десятки мільйонів", - зазначив екс-депутат.

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Він також підкреслив, що багато хто намагатиметься уникнути мобілізації.

"Десятки мільйонів починають ховатися, жити не за пропискою, працювати дистанційно. Це відразу б'є по значній частині трудових ресурсів. Коли ти повинен думати про порятунок себе, ти менше уваги приділяєш своїй професійній діяльності. Це буде познчатися на ефективності будь-якого виробництва, справи, підприємства. Так що це історія не про 300 тисяч, а про десятки мільйонів", - зазначив Гудков.

При цьому, за словами Гудкова падіння економіки Росії не вплине на інтенсивність війни з Україною.

"Навряд чи вплине, тому що воювати все одно будуть мобілізовані, а витрачати на це будуть ресурси озброєння, накопичені за десятиліття. Гроші, які Росія буде отримувати за продаж вуглеводнів, все одно в якійсь кількості будуть надходити. Інтенсивність війни буде падати, але не з цієї причини, атому, що закінчується зброя, нікому воювати. Ці 300 тисяч закінчаться, а, щоб ще 300 тисяч мобілізувати, це потрібно, щоб 1,5-2 мільйони силовиків за ними бігали", - зазначив Гудков.

Ембарго на російську нафту:

Неофіційний формат ОПЕК+ був сформований в листопаді 2016 року, через невдоволення багатьох нафтовидобувних країн цінами на світовому нафтовому ринку. В організацію входять Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзія, Мексика, Оман, Росія, Судан, Південний Судан.

31 травня президент Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що лідери країн ЄС досягли угоди з заборони на експорт російської нафти.

За словами президента Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн, нафтове ембарго скоротить близько 90% імпорту нафти з Росії в країни Євросоюзу до кінця поточного року. Пізніше видання Bloomberg повідомило, що Росія продовжує отримувати більший прибуток від продажу нафти.

Євросоюз планує до 2023 року заборонити морський імпорт сирої та очищеної нафти з РФ. США та їхні союзники хочуть обмежити ціни на російську нафту на рівні від 40 до 60 доларів за барель.

3 серпня в ОПЕК+ знайшли спосіб стабілізувати ціни на паливо, а 5 вересня прийняли рішення скоротити поставки нафти. Станом на 14 вересня доходи Росії від експорту нафти впали до мінімуму, а 5 жовтня з'явилася інформація про те, що Росія скоротить обсяги видобутку нафти.

Міністр фінансів США Джанет Йеллен заявила, що США можуть обмежити ціну на російську нафту до 60 доларів за барель.

Війна проти України та дефолт РФ:

24 лютого 2022 року РФ вдерлася в незалежну Україну.

Після вторгнення Росії в Україну агентство S&P знизило кредитний рейтинг РФ з ВВ+ до ССС-.

8 березня 2022 року S&P знизило кредитні рейтинги 52 російських компаній.

Росія допустила дефолт за своїм зовнішнім боргом, оскільки запропонувала власникам облігацій виплати в рублях, а не в доларах.

23 квітня 2022 року були названі терміни повного дефолту Росія.

27 червня 2022 року вперше за сто років Росія оголосила дефолт по суверенному боргу.

30 червня почалося стрімке падіння акцій "Газпрому". Того ж дня слідом за "Газпромом" почалося падіння акцій найбільших російських компаній.

Повномасштабна війна в Україні тільки за один квартал відкинула економіку Росії на чотири роки. Вторгнення стало причиною одного з найтриваліших спадів в історії РФ.

24 серпня Reuters повідомив про те, що Росії вдалося уникнути економічної кризи через ціни на нафту.

Станом на 31 серпня Forbes повідомляв, що через фантазії Путіна про Україну 80% росіян залишилися без заощаджень.

1 вересня 2022 року Росія зібралася закупити 70 мільярдів доларів (близько 4,4 трильйона рублів) в "дружніх" валютах для порятунку рубля.

29 вересня в The Insider вийшов матеріал про те, що Росія на межі повного вичерпання фінансових резервів.

За підсумками вересня доходи Росії від експорту нафти скоротилися до $15,3 млрд, що є найнижчим показником цього року, на тлі падіння експорту нафти та цін на неї.

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