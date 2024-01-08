За словами голови МЗС України, якщо партнери не допоможуть Україні зараз - допомагатимуть пізніше, але "вже в екстремальних умовах".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сподівається, що Європейский Союз схвалить передачу Києву 50 мільйонів євро, які не вдалося затвердити в грудні через вето Угорщини. Про це він сказав в інтерв’ю іспанському El Pais.

За словами голови зовнішньополітичного відомства, підтримка Києва є також підтримкою демократії, і необхідно відродити в союзниках те відчуття терміновості, яке було у перший рік російського вторгнення, адже "Україна має бути питанням єдності, а не розколу".

"Ми продовжуватимемо боротьбу ресурсами, які є в нашому розпорядженні, адже на карту поставлено демократію, безпеку та процвітання світу. Для України на карту поставлено саме її існування як нації", - підкреслив Кулеба.

Він також зазначив, що Україна продовжить супротив збройній агресії РФ - навіть якщо закінчиться підтримка з боку країн Заходу.

"Тоді доведеться відновлювати допомогу, тому що буде дуже сильна суспільна реакція на підтримку України. І ті самі політики, які вирішили відмовитися від цієї підтримки, вирішать її надати, але в екстремальних умовах. Таким чином, навіть з раціональної точки зору, з чисто реалістичної політики, має більше сенсу надати допомогу зараз, щоб уникнути кризи в майбутньому", – наголосив Кулеба.

Допомога ЄС Україні - останні новини

У грудні на саміті Європейського Союзу прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на виділення €50 млрд Україні від ЄС.

Згодом стало відомо, що Єврокомісія готує альтернативний пакет допомоги Україні.

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