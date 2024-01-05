При цьому, за словами Кулеби, факт перебування українських сил на окремих ділянках в обороні - це теж план "А".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує, що Україна має лише план "А" у намаганні виграти війну з Росією. Про це Кулеба сказав під час спілкування з журналістом Вадимом Карп'яком в Instagram.

"План "А" - це повне відновлення територіальної цілісності України... Це виробництво зброї в достатній кількості для того, щоб Україна могла себе захищати. І в перспективі - це членство в НАТО, щоб запобігати будь-яким агресіям. І третій елемент - це відновлення економіки України і всього зруйнованого, насамперед, з використанням наразі заморожених російських активів, плюс інвестицій та інших грошей", - підкреслив Кулеба.

Як наголошує глава МЗС, план "А" не передбачає відходу від перерахованих ним фундаментальних елементів.

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При цьому, за словами Кулеби, факт перебування українських сил на окремих ділянках в обороні - це теж план "А".

"Давай поговоримо тепер про план "Б". Я давав інтерв'ю CNN. Ми ж всі бачимо, що лунає від різних експертів й журналістів, яке їхнє бачення плану "Б". Що таке план "Б" для них? План "Б" для них - це поступка принаймні по одному з озвучених мною пунктів. Для них план "Б" - давайте ви погодитися на якісь територіальні поступки Росії. План "Б" для них - давайте ми не будемо допомагати України отримувати зброю, бо це не вигідно з різних причин. План "Б" - не передавати Україні заморожені російські активи Україні через перелік причин", - повідомив Кулеба.

За його словами, Україні такий план "Б" не потрібен.

"І кому потрібен такий план "Б" - нехай перший кине у мене камінь в інформаційному просторі. Тому я й кажу, що немає ніякого плану "Б". Є план "А" - перемагати і відновлювати територіальну цілісність, нарощувати виробництво зброї, йти до членства в НАТО та членства в Європейському Союзі та відновлювати країну після війни", - відзначив Кулеба.

Війна з РФ - очікування українців

Як повідомляв УНІАН, результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) у грудні 2023 року, засвідчили, що в Україні 74% громадян вважають, що не може бути жодних територіальних поступок Росії, але водночас зросла кількість тих, хто готовий йти на такі "компроміси" заради миру.

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