Вето Орбана підтвердили також у Європейській раді.

Скандальний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на допомогу Україні у вигляді €50 млрд від Європейського союзу.

"Підсумок нічної зміни: вето на додаткові гроші Україні, вето на перегляд багаторічного бюджету. Ми повернемось до цього питання наступного року на саміті ЄС після відповідної підготовки", - заявив Орбан у соціальній мережі Х.

Вето Орбана також підтвердив президент Європейської ради Шарль Мішель після завершення переговорів лідерів ЄС, які тривали до глибокої ночі, передає "Європейська правда".

Відео дня

Мішель підкреслив, що тематикою дискусії було не лише фінансування України. Лідерам ЄС запропонували для ухвалення "мегапакет", у який увійшло фінансування підтримки України, видатки на міграційні програми, фінансування Фонду солідарності ЄС та оборони.

"Лише одна держава не змогла погодитися на це рішення... Решта 26 лідерів погодилися на цей "мегапакет", включаючи Швецію, прем’єр якої за внутрішніми процедурами має обговорити це рішення з парламентом, але, як я розраховую, після цього приєднається до інших", - заявив Мішель.

На уточнювальне питання, чи йдеться про прем’єра Угорщини Орбана, Мішель відповів: "Я так розумію, ви дуже добре поінформовані про те, в чому полягала наша дискусія".

Що передувало

У четвер, 14 грудня, Європейська Рада дозволила почати переговори про вступ України до ЄС. Можливість оголошення про початок переговорів із Україною на зустрічі у Брюсселі обговорювалася вже давно, при цьому ясності в цьому питанні не було.

Перед цим президент України Володимир Зеленський звернувся до лідерів ЄС із потужною заявою. Зокрема, він закликав "не впадати сьогодні в нерішучість" і "не зраджувати віру в Європу".

За даними ЗМІ, лідери Європейського Союзу ухвалили рішення про початок переговорів з Україною та Молдовою про вступ без участі угорського прем’єра Віктора Орбана, що спричинило уникнення вето. Скандальний проросійський політик вийшов із залу, коли озвучували це рішення.

Вас також можуть зацікавити новини: