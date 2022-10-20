За його словами, при цьому Путін вдається до нераціональних рішень та вчинків.

Президент Російської Федерації Володимир Путін не зацікавлений у дипломатичному вирішенні війни в Україні.

Про це в інтерв’ю телеканалу ABC News розповів держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Наша мета проста - підтримувати українців, щоб переконатися, що їхня країна залишається незалежною і, зрештою, забезпечити найсильнішу позицію на переговорах, якщо вони розпочнуться, - зазначив Блінкен.

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Він прокоментував відмову президента України Володимира Зеленського вести переговори з Путіним. Блінкен наголосив, що український лідер все ж прагне до дипломатії, але не з цим президентом РФ.

"Зеленський ясно дав зрозуміти, що в якийсь момент дипломатія має покласти цьому кінець. Але те, що ми бачимо досі, - це відсутність інтересу Путіна до значущої дипломатії", - пояснив держсекретар.

За його словами, російський президент вдається до нераціональних рішень та вчинків.

"Важко уявити себе у чужій свідомості. Я думаю, що він раціональний, але рішення, які він ухвалює, чи, краще сказати, його цілі — не раціональні", — підсумував Блінкен.

Переговори України та Росії

Україна відмовилася вести дипломатичні бесіди з агресором, поки при владі перебуває Володимир Путін. Таке рішення ухвалили на засіданні РНБО, а 4 жовтня президент Володимир Зеленський ввів його в дію.

Зеленський розповів, що Росія вже зруйнувала 30% електростанцій в країні. Після такого військового злочину для можливості переговорів з режимом Путіна "не залишилося місця".

Колишній депутат Держдуми РФ Дмитро Гудков, заявив закінчити війну Росії проти України за столом переговорів вже неможливо. За його словами, Путін — це гвалтівник, який вимагає від жертви зізнатися в суді, що все було по любові.

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