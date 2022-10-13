Президент України натякнув, що це буде людина, яка з'явиться після Путіна.

Президент України Володимир Зеленський розповів, з ким у Росії він буде готовий вести переговори.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF.

"З тим, хто хоче знайти мир, ми готові говорити... Я був готовий говорити з Путіним з першого дня свого президентського терміну, я виходив максимально на контакт... А мені весь час пропонували якісь ультиматуми, я навіть не міг поговорити... Вони не хотіли говорити ні по телефону, ніяк...",- розповів він.

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Глава держави нагадав, що після повномасштабного вторгнення російський президент все ж заявив, що готовий розмовляти.

"Та хто він такий? Він убив людей, його воїни ґвалтували дітей. Він каже, що ми все придумали..., а паралельно 100 ударів б'є по центру Києва. Це нацизм в чистому вигляді з його боку", - сказав Зеленський.

Він вважає, що Росія так діє, тому що її військові слабкіше українських.

"Тому людину беззбройну, беззахисну Путін вбиває. Якщо його військовий не може впоратися з нашим військовим, то його військовий вбиває нашу мирну людину... Тільки він не розуміє - я знову повертаюся до того, що він неадекватний, - він не розуміє того, що навпаки він нас об'єднує", - підкреслив президент.

Зеленський припустив, що Путін або не хоче ніякого діалогу між Україною і РФ, або дійсно не розуміє, що з кожним російським ракетним ударом шанси на переговори зникають.

"Він для нашої країни сьогодні - це об'єднаний образ терориста, з яким ніхто не хоче ні про що говорити... Тому, ми як країна, яка виступає за мир, говоримо, що ми будемо говорити, але з іншою особою вже... Хтось з'явиться, з'явиться людина якась там, обов'язково з'явиться", - вважає він.

На думку глави держави, Путін може спробувати зберегти своє життя і закінчити війну тим, що відійде на свої території.

"Це говорить про те, що ніякої дипломатії не буде, але цей крок для того, щоб історично поставити паузу. Тому що, поки вони на нашій території, ніхто не дасть пауз і будуть партизанські рухи. Це факт", - зазначив Зеленський.

Переговори між Україною і РФ

Як повідомляв УНІАН, Україна відмовилася вести дипломатичні бесіди з агресором, поки при владі перебуває Володимир Путін. Відповідне рішення було прийнято на засіданні РНБО і 4 жовтня введене в дію президентом України Володимиром Зеленським.

Крім того, голова Офісу президента Андрій Єрмак, коментуючи удар по Україні 10 жовтня, заявив, що ракетним терором Росія намагається схилити українське керівництво до переговорів.

Своєю чергою військовий експерт Роман Світан в інтерв'ю УНІАН зазначив, що обстрілами українських міст Путін збільшує свою проблемність, щоб підняти ставки на переговорах. Будь-які переговори такого рівня і підготовка до них несуть смерть.

Він нагадав, що всі попередні переговори супроводжувалися такими ж масованими обстрілами. Наприклад, останні переговори щодо зернової угоди.

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