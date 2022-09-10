Російська армія брала район нашого контрнаступу 120 діб поспіль, зазначив радник ОП.

Радник ОП Олексій Арестович заявив, що ЗСУ проводили наступальну операцію силами, яких було набагато менше, ніж у окупантів.

Про це він поділився у своєму Telegram.

Російська армія брала район нашого контрнаступу 120 діб поспіль. При цьому російська армія була в чисельному і принципово більшому кількісному складі, коли вони три місяці поспіль вивалювали на наші позиції по 45-60 тисяч снарядів на добу, а ми ледве могли відповісти 4000-6000-ми, а на один наш ствол артилерії вони мали 10-15 своїх", - висловився Арестович. Відео дня

Він додав, що українські захисники "звільнили цю територію за чотири доби меншими силами, ніж у тих, хто обороняється".

Війна в Україні: актуальні дані

ЗСУ офіційно пішли у контрнаступ на півдні наприкінці серпня. Станом на 9 вересня, за підрахунками Інституту вивчення війни, захисники відбили у ворога 2,5 тисячі квадратних кілометрів.

За словами представниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк, ЗСУ у різних напрямках на півдні просунулися на відстань від двох до декількох десятків кілометрів.

Контрнаступ на півдні триває одночасно з операціями українських сил на лінії Харків – Ізюм. Українські сили продовжують щодня атакувати російські понтонні і поромні переправи на півдні, проте зберігають сувору оперативну тишу.

8 вересня ЗСУ офіційно прозвітували президенту про звільнення Балаклії Харківської області. Вранці, 10 вересня, з’явилась інформація про звільнення Куп’янська.

На думку аналітиків, українські війська можуть створити загрозу оточення сил противника в Ізюмі. Британські розвідники, своєю чергою, констатують, що напад ЗСУ під Харковом був для росіян неочікуваним.

Поки російське командування відповіло демонстрацією стягування "резервів" до розбитих угрупувань.

США ввечері 9 вересня вперше назвали дії ЗСУ біля Херсона "контрнаступом". Напередодні глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що вважає операцію Збройних сил України "надихаючою", а глава Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі бачить у ній "стійкий прогрес".

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 52 150 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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