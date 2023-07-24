Законом підвищується на п'ять років граничний вік перебування в запасі громадян, які мають військові звання нижче офіцерських.

Президент РФ Володимир Путін підписав закон, який підвищує на п'ять років граничний вік перебування в запасі громадян, які мають військові звання нижче офіцерських. Раніше в країні підвищили призовний вік.

Збільшується граничний вік перебування громадян, які перебувають у запасі, в мобілізаційному резерві. Відтепер громадяни, які мають звання солдатів, матросів, сержантів, старшин, прапорщиків і мічманів, будуть перебувати в запасі аж до 55 років замість 50 зараз. Така гранична планка третього, самого вікового розряду запасу. Граничний вік знаходження в першому розряді запасу підвищується з 35 до 40 років, у другому - з 45 до 50 років. Також збільшується вік перебування запасників в "мобілізаційному резерві": для старших офіцерів - з 60 до 65 років, для молодших з 55 до 60 років. Для тих, хто мають інші звання - з 45 до 55 років..

Граничний вік перебування в мобілізаційному резерві для громадян запасу, які мають військові звання вищих офіцерів, зберігається на рівні 70 років.

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Мобілізація та призов до РФ - деталі

Держдума РФ замість обіцяного підвищення одночасно верхньої і нижньої вікових рамок для призову на строкову службу, затвердила підвищення тільки верхньої межі, а нижня планка залишиться, як є. Тепер на строкову службу в РФ будуть призивати з 18 до 30 років.

В Державну думу РФ внесли законопроект, яким пропонується позбавляти набутого за народженням громадянства за дезертирство або дискредитацію російської армії.

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