Відповідний законопроект внесли до Держдуми.

У Державну думу РФ внесли законопроект, яким пропонується позбавляти набутого за народженням громадянства за дезертирство або дискредитацію російської армії.

У пояснювальній записці до законопроекту йдеться, що зараз за дезертирство, дискредитацію ЗС РФ і заклики до екстремізму можуть позбавляти тільки набутого громадянства. "Зазначені випадки припинення громадянства не поширюються на осіб, які набули громадянство за народженням або на підставі визнання громадянином РФ".

Ініціатори проекту хочуть, щоб припинення громадянства за ці злочини поширювалося і на тих, хто придбав його за народженням або на підставі визнання громадянином РФ.

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Позбавлення громадянства РФ

Нагадаємо, наприкінці квітня Путін підписав указ, згідно з яким з окупованих територій України депортуватимуть людей, які відмовилися прийняти громадянство РФ.

Наступного дня він підписав закон про позбавлення набутого громадянства за дискредитацію російської армії, дезертирство, заклики до введення заходів обмежувального характеру щодо Росії та її громадян, реабілітацію нацизму та порушення територіальної цілісності Росії.

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