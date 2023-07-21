Тепер на строкову службу в РФ призиватимуть з 18 до 30 років.

Держдума обдурила росіян. Замість обіцяного підвищення одночасно верхньої і нижньої вікових рамок для призову на строкову службу, буде підвищення тільки верхньої межі, а нижня планка залишиться, як є. Тепер на строкову службу в РФ будуть призивати з 18 до 30 років.

Наприкінці минулого року міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що в Росії змінять вік призову на строкову службу в армію – піднімуть на три роки нижню і верхню вікову межу.

Але сьогодні глава комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов в коментарі виданню "Комерсант" повідомив, що нижню планку призовного віку піднімати до 21 року не будуть, вона залишиться колишньою. А ось верхню межу піднімуть, як обіцяли.

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"Головна [затверджена] поправка, що верхня межа — це 30 років. Нижню межу призовного віку вирішено залишити 18 років, тому що дуже багато хлопців хочуть піти служити саме в 18 років", — заявив Картаполов.

Нові норми почнуть діяти з весняного призову 2024 року, вони не торкнуться осіннього призову 2023 року.

Демограф Дмитро Закотянський розповів виданню "Можемо пояснити", що це дасть Кремлю потенційний призовний резерв у 2 мільйони 114 тисяч осіб.

Мобілізація в Росії - останні новини

Раніше на цьому тижні Держдума різко розширила пул мобілізаційного резерву в Росії. Спеціальним законом було піднято верхню межу віку для військовослужбовців запасу. Ті, хто раніше вже не підлягали мобілізації на війну за віком, тепер знову потрапили в резерв на 5-10 років.

Після цього в Держдумі РФ запропонували внести поправки до Кодексу адміністративних порушень, пов'язані з мобілізацією та військовим обліком. Російська влада хоче підвищити вже наявні штрафи за неявку до військкомату без поважної причини і за те, що не повідомили про зміну сімейного стану, освіти, місця роботи або відомостей про виїзд.

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