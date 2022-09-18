Удари Росії по ЗАЕС, Харківській ТЕЦ, гідроспорудах у Кривому Розі – це прямий тероризм з боку країни та її керівництва.

Президент Російської Федерації Володимир Путін підтвердив на увесь світ свій статус лідера терористичної держави.

Як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, про це сказав представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телеканалу "Еспресо".

Зокрема, удари Росії по ЗАЕС, Харківській ТЕЦ, гідроспорудах у Кривому Розі – це прямий тероризм з боку країни та її керівництва.

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"Заяви Путіна – це важливий аспект, тому що важливою складовою терористичної організації є взяття на себе відповідальності, коли терористи кажуть, що вони вчинили злочин. Путін як лідер терористичної держави підтвердив на весь світ свій статус і зізнався, що Росія цілеспрямовано б’є по об’єктах критичної інфраструктури, по енергетичній інфраструктурі, по цивільних об’єктах України. Напередодні зими, щоб залишити мільйони людей без світла, без тепла, без транспортного сполучення, щоб знищити можливість функціонування цивільної інфраструктури України", – наголосив представник воєнної розвідки України.

За словами Юсова, країна-терорист нищить цивільну інфраструктуру України ще й тому, що давно не має належної кількості високоточної зброї.

"Росія стріляє по Україні ракетами класу Х – це застарілі радянські ракети, які здебільшого нищать цивільну інфраструктуру, як і комплекси С-300, які мають працювати, як система ППО, але використовуються по наземних цілях. Оборонним цілям вони майже не шкодять, а цивільну інфраструктуру знищують", – зауважив представник ГУР.

Як раніше повідомляв УНІАН, удар по дамбі в Кривому Розі може бути спрямованим проти наступу ЗСУ.

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