Диктатор прибув у супроводі начальника генштабу РФ Валерія Герасимова.

Пропагандисти РФ заявили, що російський диктатор Володимир Путін після "вояжу" в Крим та Маріуполь поїхав у "командний пункт" своїх генералів в Ростові-на-Дону.

Як повідомляє пропагандистський телеканал "Россия 24", Путін зайшов на нараду в супроводі начальника генштабу РФ Валерія Герасимова. Їх зустрів заступник командувача угрупованням російських військ в Україні Сергій Суровікін і нібито військові. Путін їх вітає і сідає.

Як зазначають пропагандисти, Путін пообіцяв приділити своїм генералам стільки часу на заслуховування звітів про ситуацію на фронті, скільки потрібно.

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"Вояж" Путіна в Україну: що відомо

У Кремлі раптово заявили, що Путін нібито вперше відвідав окуповану частину сходу України. Путін нібито побував у житловому комплексі "Невський", який побудували росіяни, поговорив з "жителями" і навіть "сходив у гості" до однієї сім'ї "за її запрошенням".

При цьому Кремль не показав жодного фото та відео із чіткими доказами того, що Путін дійсно був у місті.

Згодом пропагандисти показали дивне відео з Маріуполя. Втім, Путіна на кадрах не впізнати.

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