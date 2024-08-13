Спокій російського правителя не шкодить його репутації та підтримці серед населення.

Правитель Росії Володимир Путін лише майже через тиждень відреагував на українську атаку в Курській області. Те, що він говорить, дратує пропагандистів і тих, кого це стосується. Але критика війни аж ніяк не посилюється – навпаки. Про це йдеться у матеріалі швейцарського видання NZZ.

ЗМІ нагадує, що серпень давно став в Росії синонімом потрясінь і катастроф. У ці дні особливо згадують дві події: напад чеченських терористів на сусідню республіку Дагестан 25 років тому та затоплення через рік підводного човна "Курськ".

"Вхід української армії тиждень тому на територію Росії в Курську область – ще більша подія. Проте два з половиною роки війни проти України вочевидь змінили уявлення. На публіці, далеко від цих подій, подія не є проблемою", - пише видання. Відео дня

Автори вказують, що стриманість Путіна, який здається майже безпорадним перед обличчям цього жаху, не нова.

"Це повторюється майже у всіх несподіваних подіях - будь то стихійні лиха, аварії, теракти чи навіть, як влітку рік тому, повстання командира приватної армії. Це завжди викликає роздратування в суспільстві. Але це не шкодить репутації та підтримці Путіна серед населення. ... Очікування деяких західних і українських коментаторів, що крок українців збентежить Путіна перед його народом, покаже йому тупик, у який він завів Росію війною, і зможе прискорити мирні переговори, були непереконливими з самого початку. ... Там держава кидає напризволяще десятки тисяч людей. Однак їхній гнів зазвичай спрямований не проти Путіна, а скоріше проти місцевих чиновників і проти Міністерства оборони", - зазначається у статті.

На переконання авторів, очікувати, що Кремль визнає провал, було б абсурдом.

"Кремль намагається знайти відповідь, і новий поворот ще раз показує, якою катастрофою стала війна, що спалахнула в лютому 2022 року, не лише для України, а й для самої Росії", - резюмує видання.

Ситуація у Курській області - останні новини

Аналізуючи розвиток подій у Курській області РФ, військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов не виключив, що подібні процеси почнуть відбуватися на території Бєлгородської чи Брянської областей РФ.

При цьому, за його словами, тенденція розвитку ситуації у Курській області буде напряму залежати від фактору ресурсів.

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